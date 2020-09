Bărbatul care lucrează la o firmă din localitate, trebuia să plece în interes de serviciu în Germania, în luna august . Numai că, tocmai în acea perioadă, au început să apară în firmă mai multe cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Printre cei bolnavi, a fost și el testat pozitiv, ceea ce a anulat plecarea în Germania.

De aici începe coșmarul bărbatului. Pe data de 8 august a aflat că este infectat cu acest virus. Cum era normal și legal, Cosmin Gheorghe a avut nevoie de concediu medical pentru a putea să se trateze de boala contactată.

Direcția de Sănătate Publică Arad, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii „l-au plimbat de la unii la alții” fără a îi acorda un drept elementar.

Legistația din țara noastră prevede clar în acest moment că certificatul de concediu medical pentru COVID-19 trebuie eliberat de medicul curant, adică de un medic dintr-un spital COVID.

Cosmin Gheorghe a fost nevoit să se adreseze instanței pentru a se decide fix ceea ce prevede legea: Direcția de Sănătate Publică Arad trebuie să desemneze un medic dintr-un spital COVID care trebuie să îi elibereze certificatul de concediu medical, conform legii.

„În loc să stau liniștit, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și DSP m-au plimbat de la unii la alții”, mărturisește el.

Cosmin Gheorghe spune că, din punctul de vedere al companiei pentru care lucrează, s-au depus „toate eforturile pentru ca totul să fie sub control: ne-au pus la dispoziție soluții sanitare să ne dezinfectăm, am fost informați despre ce înseamnă COVID, când am aflat despre primele cazuri noi deja păstram distanță nu 1,5 metri, ci 2,5 metri între noi, pauzele se luau la momente diferite.”

Ca în multe alte cazuri confirmate, ancheta epidemiologică pe care DSP ar fi trebuit să o facă nu a existat: „În toată această schemă, DSP Arad nu a intervenit, deși au fost informați de la primul caz și ar fi trebuit să intervină cu niște măsuri. Măcar prin faptul că ar fi trebuit să aibă loc o anchetă epidemiologică și fiecare ar fi trebuit să fim întrebați dacă măcar am fost contacți ai primului identificat în companie, nu mai zic de următorii, pentru că au mai fost cazuri până pe 8 august, când am ieșit eu pozitiv.”

Reprezentanții DSP Arad au ajuns la sediul firmei abia la 10 zile de la confirmarea primului caz, pe data de 11 august, spune Cosmin Gheorghe: „Noi suntem simpli muritori, nu ne pricepem la domeniul medical. Cadrele medicale sunt cele care stabilesc care este perioada de contagiozitate, cât trebuie să stăm în carantină. Dar să treacă o săptămână și Direcția de Sănătate Publică să nu se implice… aici este o problemă, din punctul meu de vedere.”

În final, singura lui șansă a fost „să mă duc prin tribunal și să îmi câștig dreptul, în calitate de contribuabil român, la concediu medical. Și probabil am avut noroc.”

În demersul său a contat enorm sprijinul Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Famillie, care „m-a surprins cu răspunsul prompt, cât de repede s-au mișcat medicii de familie, a valorat cât 10 avocați răspunsul lor”.

A aflat ulterior că există o procedură prin care judecătorii și tribunalul răspund în 24 de ore într-un astfel de caz „și chiar s-a întâmplat, a fost mai rapid decât am putut crede”.

După ce DSP Arad, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii l-au plimbat pe Cosmin Gheorghe de la unii la alții, „în loc să stau liniștit”, instanța a decis că Direcția de Sănătate Publică Arad trebuie să desemneze un medic dintr-un spital COVID care trebuie să îi elibereze certificatul de concediu medical, conform legii (legea din România prevede în acest moment că certificatul de concediu medical pentru COVID trebuie eliberat de medicul curant, adică de un medic dintr-un spital COVID – n.red.).

„Nu mi-am pierdut cumpătul”, spune el, chiar dacă nici după hotărârea instanței nu a primit încă hârtia care să ateste faptul că a fost în concediu medical pentru COVID. Mai are de așteptat: „Cu drept de apel în 15 zile, ceea ce înseamnă că eu mai am de așteptat 15 zile, dacă dânșii (DSP – n.red.) nu fac apel, pentru ca hotărârea să devină definitivă. Iar la cum văd lucrurile, sunt sigur că va trebui să mă adresez unui executor. Pentru că, dacă ar fi existat bunăvoință, dânșii, odată emisă această hotărâre, ar fi putut să desemneze un medic care să emită concediul medical. Dar nu s-a întâmplat până acum. Este straniu cum se mișcă DSP-ul nostru, din păcate.”

Una dintre concluziile la care Cosmin Gheorghe a ajuns după această experiență este că, în România, DSP și autoritățile sanitare nu intervin „în foarte multe aspecte, parcă ar lăsa lucrurile pur și simplu așa, să curgă de la sine. Stau undeva în stratosferă și privesc ce se întâmplă.”

„M-am adresat instanței, ca un om simplu, și am primit ceea ce am dorit”, își rezumă el experiența.

Cosmin Gheorghe are chiar suspiciunea că statul român „probabil se ferește să plătească concediile medicale, la un număr uriaș de cazuri. Am un coleg care, pe motiv că a refuzat internarea, nu a beneficiat de concediu medical.”

Cosmin Gheorghe încearcă să rămână optimist și spune că „Ce o mai fi vom vedea, despre COVID-ul ăsta spunem că știm, dar de fapt nu știm nimic.””

Speră ca aceasta să fie ultima lui experiență cu COVID, „să nu mai am și altele în perioada următoare”, potrivit ziarulunirea.ro