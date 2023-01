Un român a primit o factură de 20.000 de lei la telefon. Niciun angajat nu a putut să-i rezolve problema

Bărbatul a explicat pe rețelele sociale că a călătorit în Japonia, iar când a ajuns acolo a primit o notificare prin care era înștiințat că are de plată aproape 20.000 de lei pentru serviciile de telefonie mobilă și internet.

Disperat, bărbatul a sunat în repetate rânduri la compania de telefonie mobilă, în speranța de a rezolva cât mai repede problema, însă de fiecare dată, angajații îi dădeau altă soluție. Mai mult, a făcut și o reclamație la care nu i s-a răspuns încă, deși au trecut aproape 30 de zile.

Angajații nu au putut să rezolve problema bărbatului

„Am de plată cât se vede în screenshot. Cum s-a întâmplat: am fost în Japonia acum ceva timp iar la scurt timp după aterizare primesc mesaj cum că am de plată peste 19.000 lei la roaming pentru aproximativ 200/300mb de internet.

Serviciile mi-au fost suspendate de curând. Am vorbit de nenumărate ori cu diferiți angajați, iar de fiecare dată aud altă procedură. Unii mi-au spus sa amân plata, alții ca n-am ce să fac și dacă se dovedește că e vina mea voi plăti și penalitățile (care până acum s-ar calcula undeva la 2000+ lei/ 20€ pe zi), ultimul angajat mi-a spus că nu trebuie să fac nimic până nu primesc răspuns, altul mi-a spus că apare în sistem reclamația și că tot la fel trebuie doar să aștept”, a spus bărbatul.

În continuare, bărbatul a explicat că o persoană ce a analizat situația i-a transmis că limita de 50 de euro nu e activată, iar telefonul s-a conectat cumva la internet și prin urmare trebuie să plătească toate costurile.

Bărbatul nu are bani să plătească factura

Românul a menționat că nu înțelege cum de s-a întâmplat acest lucru cu telefonul său și că nu îi vine să creadă că nu a existat o limită când s-a ajuns la 300 de euro de plată. Acesta a mai adăugat că îi e imposibil să plătească cei 19.000 de lei, dacă nu își vinde casa.

„Menționez că nu am primit nimic altceva înafara mesajului cu ești în Japan, iar mai apoi suma de plată. Am mai făcut consum roaming de 200/300€, dar atunci a fost intenționat și a trebuit să confirm telefonul continuarea utilizării. + de la depunerea reclamației primesc 10+ mesaje când intru în alta țară. Aș fi foarte recunoscător dacă printre voi exista cineva cu experiență în așa ceva care m-ar putea ajuta cu un sfat”, a scris bărbatul, potrivit româniatv.net.