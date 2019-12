“Mulțumesc că mi-ai salvat mama”, a declarat Alessio Guarducci, băiatul bătrânei salvate de Ionisim Munteanu dintr-un incediu.

Când a izbucnit focul, mama lui Alessio stătea în pat. Aceasta, internată acum în spital, a declarat că își mai amintește mirosul de ars și momentul în care românul a scos-o din camera plină de fum.

Incendiul a avut loc într-un imobil din Cerbaia, în zona Chianti din Toscana.

Italianca a suferit arsuri de gradul 3 la față și de gradul 2 la mâini, însă este într-o stare bună.

“Locuiesc cu familia lângă casa doamnei, eram deja în pat când am auzit un zgomot în jurul orei 2110 pm. La scurt timp după ce am auzit strigând “Arde, arde”, m-am ridicat și am avut doar timp să-mi pun pantalonii și, cu picioarele goale, am ieșit afară. Fumul ieșea de sub ușa doamnei, nu știu cum, dar am reușit să deschid ușa și m-am târât înăuntru. Am găsit-o pe femeie pe podea sprijinită de perete. Avea căști pe cap, probabil că se uita la televizor, er arsă pe față, am reușit să o scot, fiind preluată de personalul ambulanței”, a declarat Ionisim Munteanu, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Românească.

Te-ar putea interesa și: