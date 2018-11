A MURIT acum! Doilu în CINEMA și LITERATURĂ. Era cel mai cunoscut scriitor și scenarist

Scriitorul Wiliam Goldman, laureat de două ori cu premiul Oscar, a murit joi seară. El a primit distincția pentru scenariu originial „Buch Cassidy and the Sundance Kid” și „All the President’s Men”.





