Un primar din vest protestează

Ioan Popa, primarul Reşiţei, este gata să iasă în stradă, alături de cetăţeni, în faţa Prefecturii Caraş-Severin, nemulţumit de faptul că în oraş există un singur echipaj al Poliţiei Rutiere pe schimb.





Edilul local a declarat că siguranţa cetăţenilor este pusă în pericol. „Structura (n.r, poliţiei) a ajuns la 30% din cât a fost acum 20 de ani. Faptul că poliţia poate fi percepută ca o instituţie de coerciţie este una, iar faptul că începe sa afecteze siguranţa cetăţeanului este altceva. Noi am ajuns, la Reşiţa, să avem un echipaj de rutieră pe schimb. Avem peste 300 de km de drumuri în interiorul oraşului şi e totalmente inadecvată dimensionarea Poliţiei Rutiere din Reşiţa, astăzi. Am tras un semnal de alarmă ca statul iese uşor-uşor din «piaţă» şi asta nu face decât să încurajeze infracţionalitatea”, a declarat, astăzi, pentru Pressalert.ro, primarul Ioan Popa. Edilul a mai spus că nu se poate folosi nici de Poliţia Locală, în această situaţie, pentru că agenţii nu au atribuţii în ce priveşte circulaţia. „Cred că nu e un caz izolat. Nu ştiu. Mi s-a solicitat de către anumiţi cetăţeni, în şedinţa de consiliu local, să mergem, să asigurăm fluiditatea traficului în anumite zone din oraş, acolo unde sunt şcoli, grădiniţe, intersecţii aglomerate. Am vrut să trag un semnal de alarmă, poate cineva este în măsură să se sesizeze din zona de administrare, de coordonare a Poliţiei Române, că situaţia este deja ieşită de sub control”, a declarat Popa.

