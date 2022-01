Un prezentator al Antenei 3 a fost umilit! Este ținut sechestrat în propria casa. „Este ireal ce se întâmplă“

Andrei Tomescu, prezentatorul jurnalului de dimineață, de la Antena 3, a povestit că a fost nevoit să facă un test PCR, iar rezultatul a fost negativ. Cu toate astea, vedeta nu are voie părăsească locuința.

„Oficial sunt negativ, în urma testului RT-PCR, dar cu toate acestea sunt în izolare, la decizia DSP București. Povestea pe scurt. Joi, 30 decembrie urma să am un spectacol la teatru. De fiecare dată când am spectacol la teatru merg și mă testez.

Merg la un laborator, la laboratorul la care merg de obicei, mi se prelevează testul rapid antigen care iese pozitiv. Imediat, doamna asistentă de acolo îmi prelevează și probă pentru testul RT-PCR. Merg acasă, am anunțat la teatru că nu mai pot ajunge.

Seara, primesc și mesaj de la laborator și mesajul oficial din Corona Forms că sunt negativ, rezultatul testului RT-PCR fiind negativ. A doua zi era Revelionul, am mers seara să văd artificiile din Parcul Titan, mi-am mai făcut un test rapid, a ieșit negativ. Pe 1 ianuarie la fel, am mai făcut un test rapid, a ieșit negativ. Miercuri am venit la muncă. La 03:00 m-am trezit, la 03:15 eram cu bățul în nas, eram negativ”, a povestit Andrei Tomescu.

E mai rău ca la închisoare

Vedeta a mai povestit că a primit un apel suspect prin care a fost informat că este obligat să rămână în izolare.

„Miercuri, după ce am terminat emisia, deci imediat după ce am ieșit de la televizor, primesc telefon în care mi se spunea că sunt pus în izolare, pentru că am un test rapid pozitiv încărcat în Corona Forms. Am explicat că în Corona Forms am și un test RT PCR care arată clar că sunt negativ.

Este un lucru care se știe prea puțin la noi în țară. Testul rapid, de sine stătător, nu are valoare de diagnostic dacă nu este dublat de un PCR pozitiv. Este regula după care funcționăm de când a început pandemia”, a completat Andrei Tomescu.

”Răspunsul a fost că așa este procedura și că laboratorul care a realizat ambele teste ar trebui să le trimită o informare potrivit căreia primul test antigen a fost fals pozitiv. Lucru care s-a și întâmplat. Și s-a trimis inclusiv notificarea.

Este ireal ce se întâmplă. Paragraful de la mijloc al deciziei de intrare în izolare nu are trecut numele doctorului, nu are trecută instituția la care lucrează acel doctor care se presupune că m-a consultat și a fost luată decizia de intrare în izolare în baza unui test RT-PCR al cărui număr nu este trecut pe decizie și care a fost realizat pe 30 decembrie.

Voi fi obligat să stau în carantină 14 zile. Acea decizie de intrare în izolare este foarte interesantă. Potrivit deciziei am fost diagnosticat cu COVID-19 de un doctor pe care nu îl cunosc, care lucrează într-o instituție de care nu am auzit și în urma unui test RT-PCR care nu există”, a adăugat el, potrivit Capital.