Un preot român a fost țepuit. A plătit o sumă uriașă pentru nimic

Preotul Petru Marcel Suciu a fost țepuit de o doamnă care a pretins că lucrează la Academia Română. Aceasta i-a spus că are o enciclopedie dedicată înalților prelați, teologi și sfinți români și că este foarte greu de găsit. El a plătit 175 de lei pentru o carte care valora doar 25 lei pe Internet. Părintele a declarat că toată lumea este numai după țepe în ziua de astăzi și că s-a învățat minte.

„Toată lumea e numai după țepe. Primesc un telefon de la o doamnă care se prezintă ca fiind in legătură cu Academia Română și care mă informează despre apariția unei enciclopedii uriașe in care un volum întreg e dedicat înalților prelați, teologi și sfinți români. Că e un tiraj restrâns, că e o lucrare capitală , esențială și că ar fi bună pentru biblioteca parohială, etc. Imi spune un preț pe măsură. Ok, zic. Hai să o luăm, deși… nu am împrumutat o carte din biblioteca parohiala de decenii….

Azi a sosit: Academia Română e de fapt un Club de la București – științific și cultural

Coordonator: Ion Văduva-Poenaru, autori principali pr Nicolae Barbu și av. Constantin Barbu.

– am mai găsit pe net volume din colecție iar prețul e undeva la 25-35 lei. Eu am dat 175!!!

– jalnică lucrare din toate privințele.

Am luat țeapă, am luat! Să fie primit”, a scris preotul pe Facebook.