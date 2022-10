Un preot rus a stârnit indignare. Mamele care și-au pierdut fiii în război, sfătuite să facă alți copii. Video

Preotul Mihail Vasiliev a spus că femeile ar trebui „să fie roditoare și să se înmulțească” pentru că, dacă o mamă are mai mulți copii, nu e la fel de dureros şi terifiant pentru ea să se despartă de cel care pleacă la război, adaugă Mihail Vasiliev. Acest răspuns l-a dat într-un interviu acordat postului rus de televiziune Spas.

Mihail Vasiliev a fost întrebat dacă empatizează cu mamele ai căror fii au fost mobilizați recent pentru a lupta în războiul din Ucraina: „Înțeleg foarte bine că Dumnezeu a permis fiecărei femei – în cele mai multe cazuri – să aibă mulți copii. Iar dacă o femeie îndeplinește această poruncă a lui Dumnezeu de a procrea, de obicei înseamnă că ea va avea mai mult de un copil, în majoritatea cazurilor. În consecință, nu va fi la fel de dureros și de terifiant pentru ea să se despartă de copilul ei”, a spus preotul Vasiliev.

Un clip distribuit marți pe Twitter de Anton Gerașcenko, un consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, a arătat o femeie care este intervievată într-un program de știri rus explicând situația sumbră pe care o trăiește prietena ei cu fiul ei.

„O cunoștință a familiei mele a vândut practic tot ce avea și și-a trimis fiul în Insulele Canare pentru că este foarte îngrijorată de copilul ei. Este dispusă să dea orice pentru a-și ţine copilul acolo, departe de această situație pe care nu o înțelege”, a spus femeia în clip.

Russian priest says that if women had as many children as God intended for them to have, they wouldn’t be as sad when their sons are mobilized. pic.twitter.com/PPMpjAKgKY

