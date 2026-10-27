Un agent de poliție de la Secția 5 din Timișoara a fost trimis în judecată, fiind acuzat că a divulgat informații confidențiale despre o locuință, pentru a facilita un furt. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, datele ar fi ajuns la o persoană cunoscută pentru comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului, iar informațiile vizau inclusiv amplasarea unui seif și existența unor sume importante de bani.

Dosarul se înscrie într-o anchetă mai amplă privind furturile din locuințele unor medici, oameni de afaceri, profesori și politicieni din Timișoara și Dumbrăvița. Printre proprietățile vizate s-a numărat și locuința lui Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL.

În august 2026, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile mai multor suspecți, iar prejudiciul estimat în dosarul furturilor era de aproximativ un milion de euro.

Potrivit procurorilor, agentul de poliție a aflat detalii despre locuință în timpul unei intervenții la care a participat împreună cu un coleg, în urma unui apel la 112. Polițiștii fuseseră solicitați să ajute o persoană să deschidă un seif.

Cu această ocazie, agentul ar fi intrat în posesia unor informații care nu erau destinate publicității. Acestea includeau configurația locuinței, modalitatea de acces, dispunerea încăperilor, locul în care dormea proprietarul, amplasarea seifului și existența unor sume importante de bani în interiorul acestuia.

Anchetatorii susțin că polițistul ar fi transmis ulterior aceste informații unei persoane cunoscute pentru implicarea în infracțiuni contra patrimoniului. Scopul ar fi fost facilitarea pătrunderii în locuință și sustragerea bunurilor și banilor din seif.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, faptele reținute în sarcina inculpatului s-ar fi desfășurat în perioada 4 februarie – 10 aprilie 2026.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara a dispus trimiterea în judecată a agentului pentru infracțiunea de folosire, directă sau indirectă, a unor informații nedestinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la acestea.

La momentul anunțului privind trimiterea în judecată, polițistul se afla în arest la domiciliu, conform informațiilor comunicate de procurori.

Trimiterea în judecată înseamnă că procurorii au finalizat cercetările și au sesizat instanța cu acuzațiile formulate. Vinovăția inculpatului urmează să fie stabilită de instanța de judecată.

În august 2026, anchetatorii au efectuat percheziții în 16 locuințe ale unor persoane suspectate de implicare în furturi din case, precum și la domiciliul agentului de poliție.

Potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv, suspecții ar fi vizat locuințele unor medici, politicieni, oameni de afaceri și profesori din Timișoara și Dumbrăvița. Din case ar fi fost sustrase ceasuri, bijuterii și bani.

Printre proprietățile vizate s-a aflat și locuința lui Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat al Partidului Național Liberal. Anchetatorii estimau atunci prejudiciul total la aproximativ un milion de euro.

În același context, unul dintre oamenii ale căror locuințe fuseseră percheziționate era arestat într-un alt dosar, referitor la furtul banilor de pensii de la Poșta din Timișoara. Suma menționată în acel caz era de 10 milioane de lei. Acest fapt nu stabilește, în sine, o legătură între cele două dosare.

Cazul scoate în evidență componenta anchetei referitoare la presupusa divulgare a unor informații obținute de un polițist în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Datele despre accesul într-o locuință și despre bunurile păstrate într-un seif pot avea relevanță directă pentru investigarea unui furt, motiv pentru care procurorii au încadrat fapta în categoria infracțiunilor privind utilizarea informațiilor nedestinate publicității.

Procedura judiciară va trebui să stabilească dacă acuzațiile formulate împotriva agentului se confirmă și care sunt responsabilitățile penale ale persoanelor implicate.