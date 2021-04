Un polițist din România și-a dat demisia pentru că nu vrea să dea amenzi persoanelor care nu poartă mască. Gabi Dumitrescu a anunțat într-un mesaj postat pe contul de Facebook că a fost amenințat de șefi, ca să se conformeze regulilor. În caz contrar, urma să fie concediat. Așa că polițistul a decis să renunțe el.

Polițistul care a demisionat pentru că nu a vrut să dea amenzi

„Azi mi-am dat demisia din Poliția Română! Întotdeauna am apărat omul de rând fapt pentru care am luat decizia in 2011 de a face parte din Poliția Română!

Am fost printre puținii polițiști din România care nu au dat amenzi pentru mască știind că este ceva nelegitim care încalcă drepturile cetățenești!Pentru acest fapt nu mi-am primit salariul întreg ci doar 50% timp de 5 luni de zile!Ca să vedeti câtă dreptate există în lumea asta al naibii de „democratică”…”, a scris polițistul Gabi Dumitrescu.

„Am fost printre puținii polițiști care au avut curajul să iasă tot timpul in față si sa spună nu nedreptății”

„Am fost printre puținii polițiști din România care au pus tot timpul cetățeanul pe primul loc si nu politicianul…Fapt pentru care șeful meu ma tot amenința că dacă nu fac cum mi se ordonă voi fi dat afară…Uite ca mi-am dat eu demisia înainte să îmi ceară el să demisionez!

Am fost printre puținii polițiști care au avut curajul să iasă tot timpul in față si sa spună nu nedreptății…Iar pentru asta multi „colegi” și-au făcut cruce când am iesit pentru ultima dată din secția de poliție!

Nu regret că m-am facut polițist și cu atât mai mult că am încercat să fac din institutul de Poliție un institut dedicat cetățeanului și nu politicianului!Merg inainte cu capul sus si cu sufletul împăcat căci pentru dreptate si pentru cetatenii acestei țări am luptat si voi lupta în continuare!

Aveti grijă de voi căci Statul si Poliția Română nu o vor face!”, A mai scris Gabi Dumitrescu pe rețeaua de socializare.

În urmă cu puțin timp, polițistul a fost lovit de o tragedie, pentru că și-a pierdut soția. „Odihnește-te în pace,scumpa mea soție!Ce mă fac acum fără tine?Uite că Dumnezeu ne-a despărțit și azi tu esti un înger!(…) Scria Gabi Dumitrescu.