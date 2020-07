În prim-plan apare o femeie afro-americană care intră într-un conflict verbal cu un agent de poliţie.

Videoclipul șocant a fost publicat pe Twitter şi în imagini se observă cum ofițerul de poliție o loveşte pe femeie în plină figură.

Ulterior, femeia lovită cade la pământ, iar poliţiştii se aruncă asupra ei pentru a-i pune cătuşele.

Acest incident a generat deja o anchetă internă. Incidentul a fost filmat pe video și postat de Twitter de realizatorul american de filme Billy Corben, care are un studio chiar în Miami.

Dovezile surprinse de acesta pe telefon au determinat începerea ancheta coordonate de directorul Departamentului de Poliție Miami-Dade.

În timpul conflictului de pe Aeroportul Internațional Miami, femeia auzită spunând: „Ce vei face?”. După această replică, ea se apropie de poliţist.

Aşa cum se vede şi în imagini, afro-americana se apropie atât de mult încât era la câţiva centimetri de faţa poliţistului.

Acela a fost momentul în care ofiţerul de poliţie a decis s-o lovească în plină figura, femeie căzând imediat după ce a încasat şocul.

În apărarea lui, reprezentantul legii a susţinut că femeia „l-a lovit cu capul”. Ce a spus mai departe, directorul Departamentului de Poliție din Miami?

„Sunt șocat și supărat din cauza unui videoclip din cauza filmării pe care tocmai am văzut-o şi în care a fost implicat unul dintre ofițerii noștri.

Am inițiat imediat o anchetă și am dispus ca ofițerii implicați să fie eliberați din serviciu. Acțiuni precum acestea subminează munca grea în care am făcut-o”, a declarat Alfredo Ramirez.

„Mi se rupe sufletul pentru comunitatea noastră și pentru marea majoritate a ofițerilor noștri care își dedică viața în slujba statului nostru.

Acest lucru nu fi tolerat și asigur comunitatea noastră că orice ofițer care va acționa în acest mod inutil va fi tras la răspundere.

Am vorbit și cu avocatul nostru de stat (n.r. – este un avocat care reprezintă interesele statului într-o procedură legală, de obicei ca procuror. ) și am cerut ca biroul ei să se implice imediat în anchetă”, a mai spus Ramirez.

Şi primarul din Miami, Carlos Gimenez, a reacţionat pe Twitter: „Acest lucru este îngrozitor. Este o utilizare excesivă și inutilă a forței. Acest lucru NU este ceea ce @MiamiDadePD este instruit să facă.”

sursa: Daily Star