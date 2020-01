Mai mult, el a spus că nu a discutat cu președintele interimar, Marcel Ciolacu, și nici cu Paul Stănescu despre o eventuală candidatură la vreo funcție de conducere în partid.

„Nu am semnat adeziunea. O am la mine, dar nu e completată. Nu am încălcat legea, nu o să o încalc o secundă. Legea îmi dă posibilitatea ca trei luni să ies din incompatibilitate. Dacă aleg să candidez la șefia PSD, nu îmi permit să îmi bat joc și să rămân la ANCOM. Nu am discutat cu Marcel Ciolacu și Paul Stănescu despre o candidatură”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seara, la Realitatea Plus.

, Fostul premier Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD în anul 2017. El a activat în conducea organizația social-democrată din Timiș, pe care a și condus-o. În noiembrie 2017, el a fost numit în funcția de președinte al ANCOM, iar mandatul său expiră în anul 2023.

Te-ar putea interesa și: