Astra Giurgiu a pierdut, vineri seară, partida disputată pe teren propriu, cu Chindia Târgoviște (scor 1-2), în etapa a 24-a a Ligii I. Eșecul l-a înfuriat pe patronul Ioan Niculae, cel care și-a acuzat fotbaliștii că au devenit delăsători și aroganți. Omul de afaceri nu crede că Astra va avea probleme ca să se califice în play-off, dar nu consideră că acest obiectiv este o performanță.

„E vorba de prostie și de îngâmfare. Jucători care n-au evoluat mai mult de 2 meciuri bine, în loc să fie cu gândul la fotbal, și-au luat-o în cap! Și cu Dinamo au zis că apare marea echipă Astra și adversarul se dă la o parte (n.r. giurgiuvenii au pierdut etapa trecută în Ștefan cel Mare, 0-2).

Cât am fost modești și am avut bun simț, am avut rezultate. Acum, echipa e dezlânată, fără personalitate.

Nu cred că sunt probleme legate de calificarea în play-off. Până la urmă, care e problema?! Nu e nimic în play-off. Nebunia asta n-o înțeleg. Calificarea în play-off nu e nimic, singurul avantaj e că poți să joci într-o cupă europeană”, a tunat Niculae.

