Un orășel din Bihor dă cei mai buni tăietori de lemne din România

Ei reușesc să taie un butuc din esenţă de plop în circa 30 de secunde. Un bărbat normal ar face aceeași operațiune în 20 de minute.

Hercule de Săcueni

Ani de an, orașul Săcueni care are sub 10.000 de locuitori, dă lotul național al tăietorilor de lemne. Povestea a început în 2008 cu antrenorul de acum al lotului Nagy Botond. El a convins, de-a lungul timpului, mai mulți localnici să i se alăture în antrenamente dure necesare în competițiile cu toporul și motoferăstrăul. Nagy Boton spune că cei selectați trebuie să aibă forţă, abilitate, precizie şi concentrare pentru a face față competițiilor.

Aceasta fiindcă e greu să stăpânește caii –putere ai unui motoferăstrău. Cel cu care a început Nagy Botond avea 60 de cai putere şi cântărea 30 de kilograme. Cu 60 de cai putere şi o viteză a lanţului de 240 km/h, super motoferăstrăul taie trei felii dintr-un buştean în mai puţin de 8 secunde. Antrenorul Nagy Botond e angajat al Primăriei din Săcueni și e component al lotului național din 2008. El avea un magazin de motofierăstraie şi de acolo i-a venit ideea să practice acest sport. De peste 20 de ani el a urmărit toate competiţiile dedicate tăietorilor de lemne din Europa şi din America. În urmă cu 14 ani a fost chemat să reprezinte România în competiții, a fost ani la rând campion national, și apoi antrenor.

Echipa României de tăietori de lemne antrenată de Nagy Botond intră azi, la orele 20.00 în competiție la STIHL TimberSports World Championship. Campionatul Mondial al tăietorilor de lemne are loc în acest an la Göteborg, Suedia.

​Lotul României e format din Ulici Sebastian, Palfi Carol , Balogh Jozsef din Săcueni și din arădeanul Ionel Mariniță, o prezență constantă în echipă. Nagy Botond spune că fiecare echipă trebuie să aibă în componență si un rookie, adică un atlet sub 25 de ani.

Tăierea pe orizontală, tăierea pe verticală, tăierea la înalțime, tăierea cu joagarul, cu motoferastraul STIHL MS 661 și cu Hot Saw (super-motoferastraul) sunt probe de concurs în astfel de competiții.

În Europa, competiţiile STIHL TIMBERSPORTS au debutat în 2001. Din 2005 Campionatul mondial STIHL TIMBERSPORTS aduce faţă în faţă pe cei mai buni atleţi ai lumii la tăiat lemne. Povestea apariţiei acestui sport şi la noi în ţară este legată de faptul că, potrivit canalului de televiziune Eurosport, care are exclusivitate la aceste competiţii, în România raitingul la aceste transmisii era cel mai mare.

Pentru a asigura condiţii egale de concurs, lemnul este recoltat din aceeaşi pădure, din aceeaşi zonă, după care este păstrat în condiţii optime, cât mai apropiate de cele naturale, pentru a nu se degrada.