Un ofițer rus ar fi fost împușcat în cap după ce a omorât un soldat ucrainean 

Potrivit The New Voice of Ukraine, care invocă rapoartele unor medici, Magushev a fost împușcat la un punct de control dintr-o regiune ocupată de ruși. Chiar dacă a supraviețuit, acum este tratat de către un departament de neurochirurgie dintr-un spital din Kaddivka, în estul Ucrainei.

Propaganda rusească lucrează la foc automat în timpul războiului din Ucraina

Institutul pentru Studierea Războiului, un think tank american, a declarat că Magushev are legături cu Wagner Group. De asemenea, a menționat că Mangushev și-a câștigat notorietatea pentru asasinatul unui soldat ucrainean care a murit la uzina Azovstal din Mariupol. De asemenea, Magushev ar fi cerut, în mod repetat, uciderea civililor ucraineni în postările sale de pe Telegram.

De asemenea, Mangushev ar fi avut legături și cu grupurile neonaziste. Imaginile difuzate pe Telegram par să-l prezinte pe Mangushev bandajat, acoperit de sânge și întins pe un pat dintr-un spital. Fotografiile care au fost distribuite de prietenul lui Mangushev, Boris Rozhkin, a fost sancționat de Ucraina pentru că a promovat propaganda pro-Kremlin.

„Cred că putem descrie aceste poze despre o propagandă”, a spus Mark Galeotti, un expert în securitatea rusă și director al Mayak Intelligence. Acesta a considerat că acest incident ar putea fi, de fapt, un atac asupra lui Evgheni Prigojin, un aliat apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin și al șefului Grupului Wagner, potrivit Business Insider.

Urmează o ofensivă diferită de cea dusă de Rusia în februarie 2022

Altfel, ministrul ucrainean al apărării, Oleksi Reznikov, consideră că, în cadrul noii ofensive ruse, preconizată să aibă loc în februarie, invadatorii nu vor încerca să captureze întreaga Ucraină, așa cum s-a întâmplat la începutul invaziei, ci vor purta bătălii concentrate pe anumite zone. „Rușii au încercat tactica de a captura simultan Ucraina în februarie anul trecut. Nu a funcționat. Adică au împrăştiat resurse şi au pierdut multe unități de elită.