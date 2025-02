Monden Un nume de legendă al cinematografiei luptă cu o boală teribilă







Lars von Trier, unul dintre cei mai influenți regizori ai cinematografiei mondiale, a fost diagnosticat recent cu boala Parkinson și a fost internat de urgență într-un spital din Danemarca. Fondator al mișcării Dogma95 și autor al unor filme provocatoare, precum Breaking the Waves, Dancer in the Dark sau Melancholia, von Trier se confruntă acum cu o afecțiune neurodegenerativă gravă.

Ce este boala Parkinson și cum afectează pacienții?

„Lars primește tratamentul și îngrijirea de care are nevoie. Se descurcă bine, având în vedere circumstanțele”, au transmis apropiații cineastului Lars von Trier, potrivit The Guardian.

Parkinson este o afecțiune neurologică progresivă, caracterizată prin pierderea treptată a controlului asupra mișcărilor corpului. Maladia are cinci stadii, evoluând de la simptome ușoare, la început, până la incapacitatea pacientului de a se deplasa fără ajutor în stadiile avansate.

Printre simptomele specifice se numără:

Tremurul necontrolat al mâinilor și membrelor

Rigiditatea musculară

Probleme de echilibru și coordonare

Dificultăți în vorbire și expresie facială

Boala nu poate fi vindecată, dar tratamentele disponibile pot ameliora simptomele și încetini progresia.

Lars von Trier, un vizionar al cinematografiei moderne

Lars von Trier, în vârstă de 68 de ani, este recunoscut pentru viziunea sa inovatoare în film. În 1995, alături de Thomas Vinterberg, a creat manifestul Dogma95, care promova un stil cinematografic minimalist, axat pe realism și renunțarea la efectele speciale, atunci când la acestea aveau acces doar câțiva norocoși, din cauza costurilor care se ridicau la milioane de dolari.

„Cu puțin noroc, ar trebui să rămână câteva filme decente în urma mea”, declara von Trier în trecut.

De-a lungul carierei, regizorul danez a câștigat numeroase premii internaționale, inclusiv Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. Filmele lui Lars von Trier, adesea controversate, abordează teme precum sexualitatea, religia și natura umană, reușind să redefinească limitele cinematografiei moderne.