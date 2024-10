Un nou SUV electric pe piața auto. Producătorii se laudă cu prețul foarte mic. Video

SUV-ul electric Elroq, dezvoltat de producătorul auto Skoda, își propune să contracareze concurența din China. Mașina va costa costa aproximativ 33.000 euro (36.615 dolari) și ar putea sprijini creșterea vânzărilor în Europa.

Skoda este o subsidiară a Volkswagen AG care se confrută cu probleme pe piața auto europeană din cauza scăderii vânzărilor. Şoferii europeni ezită să achiziționeze vehicule electricce din cauza costurilor ridicate.

Producătorul auto Skoda, subsidiar al Volkswagen AG, a prezentat un model electric accesibil, care va costa aproximativ 33.000 euro (36.615 dolari). Este vorba despre un SUV, Elroq, disponibil cu trei mărimi diferite de baterii. Lansarea vine într-un moment în care încetinirea vânzărilor auto electrice (EV) pe plan global a determinat producătorii să-şi ajusteze planurile.

Costurile noului autovehicul sunt aproximativ similare cu cele ale unui SUV cu motor cu combustie. Prețul este un prag critic pe care producătorii de vehicule electrice încearcă să-l reducă pentru a-și majora vânzările. Porivit prezentării făcute de producător, noua mașină va fi inovatoare din perspectiva aceasta.

Se estimează că Elroq va ajuta Skoda să se extindă pe segmentul de vehicule electrice, a declarat directorul general al companiei cehe, Klaus Zellmer.

Costurile foarte mari îi determină pe șoferii europeni să evite mașinile, chiar și modelele SUV electrice fabricate de Volkswagen, Stellantis şi Renault. Unele state, precum Germania, au renunţat la subvenţii, iar acest lucru a venit în sprijinul producătorilor chinezi. Mașinile produse în Asia au reușit să-și mărească cota de piață datorită modelelor cu prețuri accesibile.

Skoda produce în ţări low-cost, inclusiv în Cehia şi China. Producătorul a înregistrat, în primele opt luni din acest an, o creştere de aproximativ 9% a vânzărilor în Europa. Pe de altă parte, Volkswagen a anunţat concedieri şi reduceri de costuri din cauza vânzărilor mici.

În aceste condiții, noul SUV Elroq ar putea da un impuls vânzărilor auto de pe piața europeană datorită prețului său destul de redus.

Modelul electric Elroq își atrage cumpărătorii cu o serie de gadgeturi și aplicații. Noul SUV are camere amplasate în spate, aplicaţii de divertisment şi asistent vocal digital care utilizează chatbotul de inteligenţă artificială ChatGPT. Cu o singură încărcare, modelul electric Elroq are o autonomie de peste 560 kilometri, mai mult decât Model Y de la Tesla Inc.

Preţul, foarte atractiv, este sub cel al moderului electric ID.4 de la Volkswagen, care costă de la 48.000 euro. De asemenea, prețul Elroq este sub cel al modelului Atto 3 al BYD, de aproximativ 38.000 euro. Clienţii pot comanda noul SUV electric Elroq, iar livrările ar urma să înceapă în primul trimestru din 2025.

Vehiculele electrice şi hibride sunt mai scumpe decât cele alimentate cu motoare cu combustie internă. Dar producătorii europeni caută soluții pentru a dezvolta modele mai ieftine care să contracareze concurenţa din China. Astfel, Stellantis a prezentat noul Citroen e-C3, un vehicul electric low-cost, cu un preţ de pornire de 23.300 euro (24.540 dolari). Citroen e-C3 va fi produs în Slovacia și va concura cu Dacia Spring, asamblat în China.

