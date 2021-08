Mini-casele prind teren în România. Nu au nevoie de autorizație de construcție și costă puțin. Avantaje vs dezavantaje FOTO

Conceptul tiny house, lansat în Statele Unite ale Americii, se află de câţiva ani şi în atenţia românilor. Au atras în primul rând preţurile, designul, dar şi faptul că pot fi mutate uşor. Mișcarea tiny-house este una arhitecturală și socială, al cărei obiectiv este acela de a promova spațiile mici, simplitatea și ideea de a „trăi cu mai puțin”.

Casele mai mici sunt la modă. Experţii susțin că reducerea dimensiunii oferă un mod de viață mai simplu, mai accesibil și mai ecologic, așa cum afirmă Small House Society – o organizație care sprijină alternative de locuințe mai mici.

Renunțarea la o casă de dimensiuni tradiționale înseamnă că trebuie să deveniți un maestru al organizării – găsirea unor modalități inteligente de a păstra totuși obiectele pe care le folosiți în fiecare zi. Ceea ce lipsește acestor structuri în metri pătrați câștigă în farmec și soluții ingenioase.

Avantaje şi dezavantaje

-spațiu mic,

-obiecte puține

-stimulează eficientizarea tuturor proceselor ce se întâmplă în casă

-costuri scăzute

În România, mișcarea tiny-house a început să prindă contur și chiar există un grup dedicat pasionaților pe Facebook, unde pot împărtăși sfaturi, idei sau nelămuriri cu privire la acest stil de viaţă. La o simplă căutare pe Google găseşti din ce în ce mai multe companii care se ocupă de construcția unor astfel de case mici.

Se face comanda, se așteaptă construirea ei, în jur de două-trei luni. Totul, la cheie

Mini casele nu sunt rulote, nu sunt pe roţi şi nu sunt nici acele cunoscute construcţii din containere. Sunt realmente case, foarte micuţe, construite după un plan de arhitectură. „Suntem producători de căsuţe, afacerea e la început. Avem patru modele create. A pornit din pasiunea noastră pentru căsuţele mici, am călătorit foarte mult în lume, am fost inclusiv în America, am văzut mişcarea tiny houses de acolo.

În Europa sunt deja foarte căutate aceste case”, a declarat Anda Maxim. „Se pot face mai mici, dar şi mai mari, însă în cazul în care depăşeşte dimensiunea legală, ai nevoie de un transport special, cu aprobări speciale. Cea pe care o avem la Flight Festival poate fi transportată cu o platformă normală, trasă de o maşină cu motor mai puternic. Casa asta are o greutate de 3,5 tone, sticla e foarte grea, dar avem şi unele care au 2 tone”, a mai spus aceasta.

Cum este constuită casuta şi ce confort îţi oferă

Căsuţa are izolaţie, are geamul tripan – un geam termoizolant cu trei foi de sticlă. Pe lângă camera principală, dispune de o baie spectaculoasă, cu tot cu duş, o mini chicinetă, unde poţi să prepari o cafea, un sandvici. „Avem o canapea care se transformă în foarte multe moduri, inclusiv într-un pat mare, de 1,60/2 metri.

Ai loc să-ţi depozitezi hainele. Are tot. Sistem de iluminare, aer condiţionat, sistem de încălzire, chiar şi un televizor de perete. Trebuie să fie conectată la o sursă de curent electric. Pentru baie e nevoie şi de o conectare la o reţea de apă şi de canalizare. Aceasta e gândită să fie pusă pe loc fix. O poţi transporta o dată, de două ori, dar e bine să aibă locul ei, cu utilităţi lângă ea. Pot fi gândite şi modele independente, cu panouri solare şi cu WC-uri chimice, dar acestea sunt mai mici, ele pot să călătorească mai mult”, a mai declarat Anda Maxim.

Cât costă o astfel de căsuță

Înainte de pandemie, preţurile la mini case erau foarte atractive, chiar şi cu 10.000 de euro putând fi cumpărată una. Acum, materialele de construcţii s-au scumpit mult, unele chiar şi cu 85 la sută. „Inclusiv la această căsuţă, când ne-am apucat să o facem şi până am terminat-o s-a scumpit lemnul cu 85 la sută. Au urcat foarte mult preţurile la materiale de construcţii, este o criză în domeniul acesta. Căsuţele noastre pornesc de la 20.000 de euro şi ajung până la 30.000 de euro, în funcţie de dimensiune şi dotări.

Căsuţa de la Flight Festival costă 25.000 de euro, la cheie. Acum doi ani era mult mai ieftină. Vă mai spun că aproape jumătate din preţ e doar sticla. E foarte scumpă sticlă, Importăm şi lemnul, dar şi celelalte materiale, uita aşa ajunge la acest preţ de vânzare”, a explicat Anda Maxim.

Nu e nevoie de autorizaţie de construcţie Proprietarul casei are nevoie de un teren

Căsuţa poate fi montată pe o structură sau pe o mică fundaţie, fie pe picioarele hidraulice cu care este dotată. Sunt gândite să fie mobile şi au cel mai mare avantaj că nu necesită autorizaţie de construcţie. Cel mult, în anumite zone, se poate cere aviz de amplasament, dar e foarte simplu de obţinut. Este foarte avantajos şi pentru cei care doresc să facă un camping cu căsuţe mobile. Dacă omul comandă mâine, în maximum trei luni e gata”, a mai spus Anda Maxim, potrivit Adevărul.ro.