El spune că aceste amenințări ar veni din partea „sistemului odios” și că împotriva lui s-a declanșat o campanie furibundă. Cumpănașu a declarat că va depune plângeri penale împotriva tuturor acestor oameni.

„Am primit amenințări de toate felurile. S-au folosit mijloace de intimidare la adresa mea și a familiei. În acest moment, cred că se lucrează la cedarea mea psihică sub cu tot felul de mesaje. Eu voi face plângere penală împotriva acestor oameni. Sunt și elucubrații de genul că eu mă folosesc de această dramă ca să candidez la președinție. Am obosit să tot neg această chestiune. Nu am cuvinte, nici nu știu să ce să mai spun. Este o campanie furibundă la adresa mea din partea acestui sistem odios pe care l-am întors cu fundul în sus. Eu nu mi-am asumat aceste lucruri, aceste amenințări, pentru că nu candidez la nimic. Eu mi-am asumat o luptă împotriva acestui sistem, nu ca să candidez împotriva lui Iohannis, Barna, Dăncilă sau cine dracului o mai candida. Eu nu mai pot să am grijă de familia mea și îmi reproșez acest lucru, am petrecut 2 ore cu ei în ultimele zile, dar nu voi ceda sub nicio formă în fața acestor presiuni” , a spus Alexandru Cumpănașu, la România TV.

Te-ar putea interesa și: