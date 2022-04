Un nou scandal în Educație la Iași. O elevă a fost călcată în picioare. Reacție revoltătoare a conducerii școlii

Incidentul violent, între cele două fete, s-a produs în comuna Fântânele, din județul Iași. Fetele sunt colege la Școala Profesională din comună, dar nu sunt tocmai bune prietene. Dimpotrivă, am putea spune, dușmănia dintre părinți s-a moștenit și la ele. Între ele au loc certuri periodic, spun colegii, dar de această dată, au întrecut măsura.

Despre ultima bătaie a povestit chiar mama victimei, Raluca Ciuhureanu, iar potrivit spuselor sale, lucrurile puteau degenera mult mai rău. Aceasta deoarece conducerea școlii a evitat să se implice.

„Pe 7 martie 2022, fata mea a fost bătută de o colegă. Acea fată a mai fost găsită de dirigintele de clasă cu un pumnal tip box pe mână. Nici dirigintele și nici directoarea nu au luat măsuri! În luna ianuarie fetița mea a mai luat o palmă peste față de la colega ei, în timpul orei de Limbă Franceză, de față cu profesoara!”, a povestit femeia.

Autoritățile acuzat că nu au luat măsuri

Ea a spus că fiica ei este victima colegei de mai multe luni, însă dirigintele se face că nu observă. Acesta refuză să ia măsurile care se impun într-un astfel de caz chiar dacă, la unele, a fost chiar martor. La fel s-a comportat și directoare școlii, susține mama fetei. De asemenea, nici poliția nu a părut interesată să ia măsuri pentru ca bătăile dintre eleve să se oprească.

„Cu câteva zile înainte, a fost o bătaie în clasă, iar dirigintele, Remus Dobri, nu a luat nici o măsură în privința acestor comportamente violente. Când am mers la doamna director să o întreb ce s-a întâmplat, mi s-a spus doar că sunt două fete încăpățânate și nu are cum să ia vreo măsură. Când am mers la organele de Poliție mi s-a spus că se face dosar penal, care va ajunge la Parchet. Cu părinții celei care mi-a bătut fata am discutat… Agenții de Poliție ne-au spus să nu mai iau legătură cu cei din familia fetei!”, a menționat Raluca Ciuhureanu, mama victimei, conform BZI.

Raluca Ciuhureanu a mai povestit că fiica sa o evită pe colega agresoare și își vede în continuare de școală, Aceasta deși nu îi este deloc comod.

„Fiica mea își vede în continuare de școală, cu toate că este foarte traumatizată! Tot incidentul a fost premeditat. Dacă ar fi luate măsuri la timp, în funcție de gravitatea situației, de către cadrele didactice, poate nu s-ar fi ajuns la astfel de incidente”, a precizat mama fetei.

Reacția părinților fetei agresoare

Pe de altă parte, mama fetei agresoare prezintă o cu totul altă versiune. Lucru, de altfel, normal. Anișoara Bejenaru susține că fata ei a fost provocată și a reacționat. Ea nu neagă faptul că fiica sa ar fi bătut-o pe cealaltă.

„S-au luat la ceartă la școală, după care s-au luat la bătaie. După ce au ajuns mai departe de școală, s-au luat la bătaie. Fata ei a început cearta, iar fata mea a încheiat ce a început cealaltă! Eu i-am explicat Ralucăi Ciuhureanu să oprim acest conflict, pentru că nu este frumos să se bată fetele! În schimb, ea a scris tot felul de lucruri pe Facebook…

M-am supărat pe ea și nu mai comunicăm. Și fata mea a fost vinovată, nu neg! Am vorbit cu doamna directoare de la școală și am spus că nu se va mai întâmpla niciodată! Acum, fetele nu mai vorbesc între ele. Nu s-au mai certat de atunci”, a spus Anișoara Bejenaru.

Primarul comunei se spală pe mâini

Cazul a ajuns și în atenția primarului comunei Fântânele, Sorin Chelariu, însă pentru aceasta pare mai mult o bătaie de cap. De aceea ar prefera să nu se implice. Ca și anticul Pilat din Pont se spală pe mâini, spunând că ultimul incident violent a avut loc în afara școlii și, deci, nu ar fi treaba lui. Chiar dacă anterior au mai avut loc alte conflicte, între cele două adolescente, în timpul orelor. Deși este vorba despre doi copii, primarul minimalizează situația.

„Știu că a fost problema aceasta. La nivelul școlii s-au întrunit comisii, consiliul profesoral, și au fost psihologi care au discutat cu fetele. Nu cunosc însă amănunte. Din câte am înțeles, evenimentul a avut loc în afara școlii și în afara programului școlar. Fata bătută provine dintr-o familie normală, mama ei fiind angajată la un magazin sătesc. Din câte am auzit, problemele există de mai multe timp între familiile celor două fete implicate în bătaie. Așa s-a ajuns ca acest conflict să degenereze și să aibă loc bătaia”, a menționat Sorin Chelariu.

Directoarea școlii a convocat Consiliul Profesoral după o lună

Directorul Școlii Profesionale Fântânele, unde sunt eleve cele două fete, Maria Chelariu, susține că a convocat Consiliul Profesoral. A făcut-o, însă la distanță de câteva săptămâni după incident. Și abia atunci când totul a devenit public. Directoarea a văzut un comunicat al Consiliului Județean al Elevilor Iași.

„La începutul lunii martie am aflat de un incident între două eleve, care a avut loc în afara spațiului școlar. Statutul elevului nu permite să sancționăm elevii pentru fapte petrecute în afara programului școlar, doar dacă sunt în timpul activităților extra-școlare. Școala a aflat despre acest incident, iar dirigintele clasei a discutat cu elevii.

A făcut o anchetă în rândul elevilor legat de conflictul dintre cele două fete. A luat declarații de la elevii prezenți. Din câte am înțeles, acest conflict s-a produs din cauza unor conflicte dintre părinții fetelor”, a directoarea.