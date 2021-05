Punctul de vaccinare deschis în parcarea complexului comercial Dragonul Roșu și-a început activitatea luni, la ora 11.00, printre primele persoane care s-au prezentat pentru imunizare numărându-se lucrători comerciali care își desfășoară activitatea în zonă. În primele trei ore au fost vaccinate 86 de persoane, iar autoritățile estimează că vor fi imunizate aproximativ 150 de persoane pe zi.

La evenimentul de deschidere au participat prefectul județului Ilfov, Dl. Daniel Tudorel Zamfir, primarul localității Dobroești, Condu Valentin Lauretiu, directorul operational al Complexului Comercial Dragonul Roșu, Cătălin Marius Dragotă, reprezentanți ai MApN unitatea mobilă a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

“Deschiderea acestui punct de vaccinare în incinta Complexului Comercial Dragonul Roșu reprezintă pentru noi o onoare și o bucurie. Pe de-o parte ne bucurăm că putem și în acest fel să venim în sprijinul comunității și să fim alături de oameni. Este totodată o onoare faptul că instituțiile cu atribuții în procesul de vaccinare ne-au acordat încrederea lor și am reușit s deschidem acest punct de vaccinare într-un timp foarte scurt. Noi am pus la dispoziție spațiul necesar și de asemenea am asigurat amenajarea și utilarea acestuia. Îi așteptăm pe toți cei care tranzitează sau lucrează în cadrul centrului comercial dar și pe cei care locuiesc în zonă”, a declarat Cătălin Dragotă, director operațional al Complexului Comercial Dragonul Roșu.

“Mă bucur că lansăm astăzi un nou punct de vaccinare în județul Ilfov, într-un loc cu aflux masiv de vizitatori, respectiv în Dragonul Roșu. De asemenea, am dorit să venim în sprijinul celor care se deplasează mai greu și, datorită implicării autorităților locale, inaugurăm azi și punctul de vaccinare din localitatea Dobroești, care va funcționa în incinta Sălii Sporturilor. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și efort și îi îndemn pe toți cetățenii să vină să se vaccineze pentru că doar uniți vom învinge pandemia”, a declarat prefectul județului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir.

Centrul Comercial Dragonul Roşu, parte a grupului Niro Investment Group, a colaborat îndeaproape cu autoritățile și a pus la dispoziție spațiul necesar desfășurării punctului de vaccinare, contribuind la amenajarea şi utilarea acestuia. Centrul este amplasat în parcarea din zona Dragonul Roşu Oriental şi dispune de locuri de staţionare pentru toţi cei care vin la vaccinare cu maşina personală. Există un singur flux de vaccinare, iar imunizarea se face cu serul Pfizer-BioNTech. Cei care doresc să se vaccineze o pot face fără programare prealabilă, doar cu prezentarea actului de identitate valabil. Programul este între orele 8:00 – 14:00, de luni până sâmbătă.

Campania este derulată în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale, unitatea mobilă a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, Prefectura Ilfov, Primăria Dobroeşti şi Direcţia de sănătate Publică Ilfov, Guvernul României, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

În cadrul aceleiaşi iniţiative, pentru a asigura acces extins şi facil la vaccinare tuturor locuitorilor din zonă, unitatea mobilă va continua programul de vaccinări în intervalul 15:00-20:00 într-un centru organizat de Primăria Dobroeşti în incinta Sălii Sporturilor. Programul se va desfăşura zilnic, iar duminica orarul de funcţionare va fi 8:00 – 20:00, exclusiv în locaţia asigurată de Primărie.

Protejarea sănătății angajaților, partenerilor și clienților este prioritară pentru Dragonul Roșu SA, companie membră a Niro Investment Group. Încă de la semnalarea primelor cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul României, administrația complexului comercial Dragonul Roșu a instituit o serie de măsuri de prevenție a răspândirii virusului, în concordanță cu recomandările autorităților de sănătate publică din România, precum acțiuni suplimentare de igienizare a spațiilor comune, instalarea unor recipiente cu dezinfectant la intrările în complexul comercial, informarea publicului, comercianților și angajaților cu privire la mesajele de prevenție transmise de către autorități.

Zona Comercială Dragonul Roşu are peste 5.000 de magazine care generează un trafic semnificativ de oameni din Bucureşti şi restul ţării care vizitează zilnic complexul, iar prin deschiderea acestui punct de vaccinare compania își asumă încă o dată responsabilitatea de a proteja oamenii și de a contribui la limitarea răspândirii virusului.

Informații actualizate cu privire la activitatea de vaccinare în cadrul complexului comercial Dragonul Roșu vor fi disponibile pe site-ul dragonulrosu.ro.