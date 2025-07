Un nou derapaj marca Trump. A publicat imagini AI cu Obama în cătușe

La începutul acestei săptămâni, președintele american Donald Trump a repostat pe platforma sa de social media Truth Social un videoclip generat de inteligența artificială (AI), în care apare fostul lider democrat Barack Obama încătușat și arestat în Biroul Oval, sub privirile rivalului său.

Clipul a fost inițial postat pe TikTok, de un utilizator cu pseudonimul „neo8171”, și a devenit viral, fiind redistribuit de numeroase conturi, inclusiv de Trump. Acesta a strâns pe Truth Social peste 31.000 de like-uri.

Videoclipul începe cu imagini de arhivă în care Barack Obama, urmat de alte personalități politice americane, printre care și fostul vicepreședinte Joe Biden, rostește expresia „nimeni nu este mai presus de lege”.

Donald Trump just posted a video of former President Obama getting arrested.

Anything to distract from the Epstein files… pic.twitter.com/To58NfRkii

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 20, 2025