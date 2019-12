Cel puțin șapte asociații profesionale, care au în componență mii de membri, dar și reprezentanți ai mai multor complexuri turistice, precum și locuitori ai Deltei Dunării reacționează, susținându-l pe guvernatorul Rezervației Biosferei Delta Dunării, Cătălin Țibuleac, după ce au aflat din presa locală că organizația județeană a PNL Tulcea face demersuri să îl schimbe din funcție. Prima intenție a multor pescari și locuitori ai Deltei Dunării a fost să vină și să protesteze în fața sediului PNL din Tulcea, fiind opriți în ultimul moment. Oamenii Deltei au decis să îi scrie liderului PNL Tulcea, Ștefan Ilie, premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe.

Deși Cătălin Țibuleac este Guvernator din luna iunie a anului 2019, potrivit semnatarilor scrisorilor către guvernanți, în cele 6 luni de activitate, Țibuleac a reușit pentru prima dată să comunice deschis cu oamenii Deltei, deplasându-se în fiecare cătun. S-a consultat cu asociațiile profesionale și a reușit să pună în mișcare unele dintre cele mai arzătoare probleme care erau blocate în această zonă.

“Din punct de vedere economic, social și demografic, există deja un decalaj semnificativ între Delta Dunării și alte regiuni din țară. Proiectele de dezvoltare în acest teritoriu au ajuns să fie o luptă contratimp iar schimbările dese de la conducerea ARBDD nu ajută nici ele în procesul de reglare a mecanismelor care au rolul de a asigura, pe termen lung, echilibrul dintre dezvoltarea economică și protejarea naturii. La conducerea ARBDD este nevoie de stabilitate și continuitate în aplicarea de măsuri pozitive – acestea ar trebui să reprezinte cele mai puternice argumente în dialogul pe care îl duceți în acestă perioadă cu reprezentanții de la nivel central cu privire la o eventuală nouă numire în funcția de Guvernator. Ne exprimăm speranța că, după consultările din teritoriu, veți lua decizia responsabilă de a recomanda decidenților de la nivelul Ministerului menținerea în funcție a actualului Guvernator – un om al locului și un bun cunoscător al Deltei și al problemelor ei”, arată Cătălin Balaban, în numele Asociației de Pescari din perimetrul lagunei Razim-Sinoe.

“Referitor la intenția dumneavostră ca Guvernatorul să fie ales după consultarea comunităților locale din Deltă și nu direct prin decizie strict politică”, președintele ANTREC Tulcea, Silviu Gheorghe explică liderului PNL Tulcea: În cele cateva luni de cand detine functia de guvernator, a făcut un management indreptat să fluidizeze si să rezolve eficient și fără întârzieri nejustificate, o serie de probleme ce țin de practicarea turismului pe teritoriul rezervatiei. Pe scurt domnul Catalin Țibuleac a dovedit că știe să facă un management eficient și că este un profesionist și nu politicianist. Vă rugam să luati în considerare și punctul nostru de vedere, care ne dorim o administrație a rezervației condusă după un management profesionist”.

Marian Filimon, vicepreședintele Asociației Bărci Motoare din Delta Dunării scrie și el: ” În scurta perioada de mandat Domnul Guvernator Cătălin Țibuleac a avut o serie de inițiative în sensul apropierii tuturor entităților care au de a face cu Delta Dunării către un scop comun. Am sperat intodeauna ca cel și cei care se ocupă de destinele Deltei să fie profesioniști veritabili, oameni ai Deltei și pe cât posibil localnici. Nu acordăm susținere neconditionată cu atat mai puțin sustinere și implicare politică, Asociația în sine fiind Apolitica. In ce priveste Delta, considerăm ca aici nu are ce căuta politicul. Singura observație pe care o putem face este că, spre deosebire de vechea și vechile conduceri, ceva pare a se schimba in bine. Cu toata frica de așteptări nerealizate, cu toata experiența in decepții si minciuni, nu avem altceva ce face decât să speram la mai bine. In acest sens, și în aceste limite, vă rugăm a lua in considerare un credit acordat actualului Guvernator pentru o perioadă determinată de timp, cu obiectivul clar de a pune în aplicare măsurile pe care singur le-a considerat necesare în reformarea instituției pe care momentan o conduce”.

Asociațiile și agenții economici care au semnat aceste scrisori deschise către PNL și premierul Ludovic Orban își manifestă dorința de a purta discuții cu primul ministru. Potrivit petiționarilor, PNL Tulcea ar fi vorbit deja cu Virgil Munteanu, fost guvernator al Rezervației, numit în 2001, să preia funcția.

Cătălin Țibuleac a fost, până în urmă cu trei ani, când a ieșit la pensie, șeful SRI Tulcea. A devenit, din 2017, președinte fondator al Asociației de Management al Destinației Turistice Delta Dunării (AMDTDD), formată din proprietarii hotelurilor și pensiunilor din zonă, în cooperare cu mediul de afaceri și cu autoritățile județene și locale. În 2018, datorită acțiunilor de promovare la nivel național și internațional, întreprinse de AMDTDD, județul Tulcea s-a situat pe locul întâi pe țară la creșterea numărului de turiști, cu 77% mai mulți, conform federațiilor patronale din turism. Din luna iunie 2019, de când a devenit guvernator al Rezervației Deltei Dunării, Cătălin Țibuleac s-a retras din funcția de președinte al AMDTDD.

