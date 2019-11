Cu toate acestea, ultima apariție a Ducesei a stârnit rumoare în rândul fanilor.

Meghan și prințul Harry au participat la un eveniment de comemorare a militarilor, găzduit la Westminster Abbey. Meghan a purtat un palton albastru închis, iar cureaua legată în talie a pus în evidență o burtică suspectă. Cei prezenți la eveniment au observat acest detaliu imediat.

Prințul Harry și Meghan au informat, la începutul lunii octombrie, că vor da în judecată un tabloid britanic acuzat că ar fi editat și publicat în mod ilegal materiale despre ducesă, relatează site-ul postului CNN.

„Din nefericire, soția mea a devenit una dintre recentele victime ale unui tabloid britanic care pornește campanii împotriva unor persoane fără a se gândi la consecințe – o campanie care a escaladat în ultimul an, în timpul sarcinii sale și în timpul creșterii fiului nostru“, a declarat prințul Harry printr-un comunicat. Potrivit comunicatului respectiv, ducesa de Sussex a înaintat deja o plângere împotriva Associated Newspapers, compania mamă a publicației Mail on Sunday, din cauza folosirii în mod eronat a unor informații private și încălcării unei legi privind protecția datelor.

Prinţul Harry s-a logodit cu Meghan Markle în 2017. Cei doi s-au căsătorit în mai 2018, iar în mai 2019 s-a născut fiul lor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, al şaptelea în linia succesiunii la tronul britanic, după prinţul de Wales (prinţul Charles), ducele de Cambridge (prinţul William) şi cei trei copii ai lui – prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis -, şi ducele de Sussex (prinţul Harry).

