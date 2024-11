Politica Călin Georgescu și soția sa, mesaj din sufragerie. Cum plănuiesc să crească amândoi România







Reîntors în căldura căminului, după scandalul pe care l-a avut cu jurnaliștii - cărora nu a vrut să le răspundă la întrebări - Călin Georgescu a ales din nou calea de comunicare preferată. El a postat un mesaj video pe rețelele de socializare în care a explicat, alături de Cristela, soția sa, motivele pentru care este atacat din toate părțile.

Cei doi au părut destul de emotivi, aproape speriați și au denunțat un "val de ură" care s-a năpustit asupra familiei lor. Călin Georgescu s-a arătat foarte deranjat de acest fapt.

"Dorești ieșirea din NATO?"

În timpul discursului, Cristela, soția lui, a intervenit de mai multe ori. "Am auzit că el de asta a câștigat, că nu a participat la dezbateri electorale și nu a fost prins în corzi. A fost transformat într-un sac de box care s-a comportat cu eleganță și stăpânire de sine. Te rog, spune încă o dată, dorești ieșirea din NATO?", l-a întrebat ea pe soț.

"Nu doresc ieșirea din NATO, nu doresc ieșirea din Uniunea Europeană", a replicat Călin Georgescu.

A umblat prin valea umbrei morții

Cristela Georgescu a povestit, apoi, că în urmă cu mai mult timp a fost anunțată ca mai are de trăit doar trei luni. "Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit dezlegare de la părintele duhovnic. Acesta mi-a spus: tu mergi la medic, tu nu mergi acolo pentru credița ta. M-a ajutat să înțeleg că atunci când te bazezi sută la sută pe Dumnezeu, nu poți ieși decât mai mult decât biruitor. Au trecut 20 de ani de atunci. Eu am umblat prin valea umbrei morții. Umblu de 24 de ore tot pe acolo, dar nu mă tem, pentru că știu cine mă poartă de mână", a mai spus soția lui Călin Georgescu.

Vizibil emoționată, ea a povestit cum au reacționat copiii la "valul de ură" de după câștigarea primului tur al alegerilor.

"De o lună gătesc foarte rar. Copiii se descurcă cum pot. Aseară găteam paste și cel mic a venit și m-a întrebat: Mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul? Că la televizor sunt niște oameni care spun ca tata să-și petreacă Crăciunul cum l-a petrecut Ceaușescu".