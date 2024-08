Un nou atac din Rusia la adresa României, după ce președintele Klaus Iohannis a scris, cu ocazia Zilei Comemorării Victimelor Fascismului și Comunismului, că Pactul Ribbentrop-Molotov a fost „un acord cumplit în urma căruia destinele a milioane de oameni au fost sacrificate pentru interesele unor regimuri criminale”.

În replică, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, l-a acuzat pe președintele României că falsifică istoria.

„Klaus Iohannis ne-a calomniat țara, atribuind URSS o responsabilitate egală cu cea a Germaniei lui Hitler în declanșărea celui de Al Doilea Război Mondial.

Conducerea română nu a reușit să învețe din trecut și a ales calea distorsionării istoriei și a reabilitării criminalilor naziști”, a scris, pe rețeaua X, Maria Zaharova.

💬 #Zakharova: @KlausIohannis slandered our country, attributing to the USSR on par with Hitler's Germany the responsibility for unleashing #WWII.

The Romanian leadership failed to learn from the past & chose the path of distorting history and rehabilitating Nazi criminals. pic.twitter.com/61Ih0vVxRR

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 28, 2024