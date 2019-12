Revenit în România „din patriotism”, după experiențe în Statele Unite ale Americii, Germania și Suedia, Emil Bîzgă s-a lovit de mai multe uși închise în țara de origine. Acesta a povestit în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei evenimentele nefericite prin care a trecut.

„În noiembrie am avut două concursuri, la două instituții diferite, unul la Radiodifuziunea Română și altul, la Teatrul de Operetă ‘Ion Dacian’. Au fost două concursuri dificile, mi-am luat din timpul meu să mă pregătesc. M-am pregătit foarte bine, recitalul meu s-a derulat foarte bine din punctul meu de vedere, numai că finalul a fost foarte trist, pentru că m-au picat ambele instituții pe nedrept”, a povestit Emil Bîzgă pentru Evenimentul Zilei.

Emil Bîzgă: „În America, Germania și Suedia, toate concursurile au fost sub anonimat”

Corupția se regăsește chiar și în domeniul artistic, spune Emil Bîzgă, asta pentru că legea permite acest lucru.

„Și am ajuns la o opinie… Este foarte ușor să dai vina pe oameni și pe corupție, dar am luat la verificat legea desfășurării unui concurs pe teritoriul românesc și am descoperit că nu prea este clară această lege pentru concursurile de stat. Eu am mai dat probe la concursuri și în America, și în Suedia, și în Germania și toate concursurile mele au fost sub anonimat. A existat o cortină. În România, nu. Totul este ‘open’. Legea nu spune că trebuie să existe o cortină. De asemenea, candidatul trebuie să aibă și el dreptul lui să nu fie recunoscut sau confundat și atunci, ei aleg pe cine vor”, a dezvăluit artistul.

De asemenea, muzicianul a dezvăluit notele pe care i le-au acordat cele două comisii.

„La Radio a fost vorba despre două poziții la trompetă, eu am fost al doilea candidat și bineînțeles că i-au luat pe cei doi care aveau deja contract acolo. Cu toate că eu sunt mult mai bun decât ei… Nota de trece era acolo 7. Ei mi-au dat 6,5 – în viața mea nu am luat nota asta. Ceilalți au luat peste 8-9. Am rămas surprins. La Operetă m-au notat cum trebuie. Am luat 9.40, ceva de genul și peste 9.80 la un interviu, dar degeaba. Cel care trebuia să intre a fost tot acel colaborator al lor, căruia i s-a dat 9.90″, a declarat trompetistul.

Concursurile la stat, doar de fațadă. Legea, prea îngăduitoare

Procedura de selecție este simplă, spune Emil Bîzgă. La fel cum se dau probele de concurs în multe ministere, unde pilele de partid au prioritate, la fel se procedează și în domeniul artistic.

„Aceste instituții au avut niște instrumentiști cu care au colaborat înainte de a dat acest concurs, colaborare pe perioadă determinată. Acești colaboratori nu au dat nicio audiție pentru a avea acest job, chiar dacă este un contract de colaborare pe 6 luni sau 12 luni. Și atunci, când se scoate postul la concurs, ei (n.r. – comisia) consideră că foștii colaboratori consideră că trebuie să ia acel job. Și atunci, concursul nu mai este concurs (…) Aici intervine corupția. Toți muzicienii pe care-i vedem în orchestrele de stat, vin din poziția de colaborator. Vine concursul, iar comisia crede că ei trebuie să rămână pe post. În foarte puține cazuri oamenii aleg pe altcineva”, a declarat Bîzgă.

Trompetistul crede că probele de concurs la stat ar trebui să se alinieze rigorilor din țările din vestul și centrul Europei, respectiv din Statele Unite, pentru ca valoarea și nu pilele să aibă câștig de cauză.

„În Germania și America, comisia nu are voie să știe despre numele candidaților. Apoi, mai mult decât atât, este pază – poliție de la Primărie, pentru că este un concurs pentru un post. Apoi, se trage la sorți – candidații au numere. Am participat la concursuri în SUA cu peste 100 de candidați și am ajuns în ultimii doi”, a punctat Bîzgă.

Emil Bîzgă, apel la muzicieni

În acest context, Emil Bîzgă face apel la muzicienii care doresc să aducă o schimbare în plan legislativ și de asemenea, anunță că va lua măsuri la nivel instituțional.

„Mă îngrijorez pentru situația muzicală în România. Un mediocru atrage un alt mediocru, iar cei buni se uită la ei. Eu sunt unul dintre acei români care s-au întors acasă nesilit de nimeni. Am plecat singur, am venit singur și atunci încerc să-mi găsesc singur o poziție într-o instituție de stat și nu se poate pentru că este corupție la maxim. Nu rămâne decât să fac un apel la toți muzicienii de bine, să avem un glas împreună, pentru că nu pot să mă zbat singur și să arătăm tot ce nu funcționează în artă. Să discutăm cu cei de la minister, din Parlament, cei care au porțite”, a subliniat muzicianul.

Dragostea pentru România, mai puternică decât „visul american”

Deși Emil Bîzgă a cunoscut pe deplin satisfacția profesională în străinătate, a decis să se întoarcă acasă și nu regretă alegerea făcută: „România a fost tot timpul casa mea. Chiar dacă stai în afara țării, trebuie să vii acasă, pentru că ți se face dor. Am crescut aici, ne-am născut aici, iubirea de țară este naturală. Stau în țară pentru că așa am ales. Puteam să stau la Paris, la New York sau Hannover, dar am ales România. De ce să nu vorbești limba ta, să performezi aici? Până la urmă, România are nevoie de niște valori… Niciodată nu m-am gândit să plec definitiv din țara mea. Sunt un patriot, ca orice artist. Noi suntem în fața publicului și avem ceva de spus, oamenii iubesc ceea ce facem și trebuie să fim corecți, atât față de artă, cât și față de societate. Nu aș putea să fiu fals”, a mărturisit Emil Bîzgă.

De doi ani de zile, Emil Bîzgă este trompetist la Filarmonica din Ploiești.

Cum răspund instituțiile de stat

Bianca Ionescu, directorul Teatrului de Operetă „Ion Dacian” neagă acuzațiile lui Emil Bîzgă și dă asigurări că probele de concurs se desfășoară legal.

„Deci e vorba să nu-l recunoaștem și să zicem ‘pe ăsta nu-l băgăm, pentru că nu-l cunoaștem’. Mi se pare o aiureală. E prima oară când aud așa ceva, că noi am avea ceva cu unul sau cu altul. Credeți-mă, eu vreau să câștige cel mai bun, pentru că în teatrul nostru trebuie să fie oameni care să facă cinste din punct de vede muzical teatrului nostru. Eu nu am fost în comisie, eram în străinătate”, a declarat Bianca Ionescu pentru Evenimentul Zilei.

Bianca Ionescu – directorul Teatrului de Operetă „Ion Dacian”, tentată să accepte modificarea legislației

În ceea ce privește inițiativa ca artiștii să susțină proba de concurs după o cortină, directorul Teatrului ar fi de acord să se supună unei astfel de legi.

„În principiu da. Dar cât timp cântă la trompetă, de ce mi-ar cânta după cortină? Că oricum nu-l văd în timp ce cântă la trompetă, pentru că noi suntem teatru de operetă.

Vă asigur că totul este legal. Eu n-am auzit în viața mea, decât la concursuri de canto în străinătate. Ceea ce spune dumnealui ține de un domeniu care nu ține de noi. Cântatul în spatele cortinei este ceva de care nici n-am auzit să se țină la noi, din câte știu eu (…) Dacă așa se desfășoară la noi, ce vreți, să facem noi? Să facă toate teatrele muzicale, să facem o lege pentru toatele teatrele și asta basta!„, a declarat Bianca Ionescu.

Întrebată de Evenimentul Zilei dacă cel care a obținut postul este un fost colaborator, Bianca Ionescu a evitat să se pronunțe ferm, însă a declarat că există posibilitatea ca cele menționate de Emil Bîzgă să stea în picioare.

Georgică Severin – directorul Societății Române de Radiodifuziune: „Nu există undeva în lume concursuri cu cortină”

Și Georgică Severin, directorul Radiodifuziunii Române, fost senator din partea PSD a fost contactat pe această temă. Social-democratul a declarat fără menajamente că nu există în lume probe de concurs cu cortina trasă pentru muzicieni nici în România, nici în străinătate.

„Păi dacă faci după cortină, s-ar putea să nu se audă sunetul – ca să fac o glumă (…) Nu există undeva în lume, concursuri pe care să le faci cu cortină. Ce faci cu toboșarul?! Și cum îi bagi? Prin tragere la sorți? Îi pui pe toți în spatele cortinei și spui că ‘acum cântă numărul nu știu care’. Acum pe bune, încerc să mă gândesc cum poți să o faci practic. În plus, presupun că lumea aceasta a instrumentiștilor e destul de mică încât să se știe între ei”, a declarat Georgică Severin.

De asemenea, Georgică Severin a oferit informații și cu privire la contestația lui Emil Bîzgă.

„Domnul respectiv a dat concurs pe 12 noiembrie, nu a făcut niciun fel de contestație în termenul legal, conform regulamentului de concurs și nouă ne face o solicitare pe 28 noiembrie, deci după 16 zile de la desfășurarea concursului legată de modul de selecție, pregătirea comisiilor și așa mai departe. El ne confundă cu un minister sau altceva. Deci noi nu avem obligația – și am câștigat și în instanță… Nu ni se aplică procedurile… Omul nu a făcut nicio contestație. La 16 zile după concurs își declară o nemulțumire și ne cere ca în termen de 30 de zile să-i punem la dispoziție…”, a precizat pesedistul.

Te-ar putea interesa și: