Un mort și patru răniți într-un atac cu cuțitul la Haifa. Atacatorul, un israelian druz, împușcat mortal

Un atac violent a avut loc luni dimineață, în orașul Haifa, din nordul Israelului, unde un bărbat a atacat cu un cuțit mai mulți oameni într-o gară feroviară și rutieră. O persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite, trei dintre ele fiind în stare gravă. Autoritățile israeliene au catalogat incidentul drept un „atentat terorist”, iar atacatorul a fost împușcat mortal de forțele de ordine.

Poliția israeliană a transmis că atacatorul era un cetățean israelian de origine druză, rezident al orașului Shfaram, situat în nordul Israelului. Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul se întorsese în țară săptămâna trecută, după ce petrecuse mai multe luni în străinătate. Deocamdată, nu este clar dacă cel implicat în atac avea legături directe cu vreo organizație militantă sau dacă atacul a fost planificat în prealabil.

Acesta este primul atac mortal înregistrat pe teritoriul israelian de la instaurarea armistițiului fragil din 19 ianuarie, convenit între Israel și mișcarea Hamas, în cadrul conflictului din Fâșia Gaza.

