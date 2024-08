Economie Un ministru din Republica Moldova demontează o minciună grosolană lansată de Natalia Morari







Republica Moldova. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, Dumitru Alaiba, a luat atitudine față de o intoxicare lansată în spațiul public. Și care îi aparține fostei jurnaliste Natalia Morari. Subiectul îl reprezintă compania Sumitomo, care ar pleca din țară.

Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, mesaj public pentru a demonta o intoxicare lansată de Natalia Morari

Demnitarul a afirmat că a vorbit personal cu reprezentanții Sumitomo și nici se pune problema ca acest investitor să tragă obloanele.

„Prima minciună că Sumitomo ar pleca din țară. Este cea mai adevărată minciună, inventată pe loc gol. Am discutat chiar acum cu conducerea companiei. Nu există nici un motiv oricât de distant ca acest subiect să aibă vreo substanță. (…)”, a scris ministrul Dumitru Alaiba, într-un mesaj postat pe Facebook.

Tot legat de această companie a mai fost lansată o minciună. Iar Aliba a vrut să restabilească adevărul. „A doua minciună lansată fără nici o probă, este faptul că această companie ar fi primit o amendă de 268 milioane lei. Ca și mai sus, zero dovezi. Zero surse citate. Zero referințe. (…) Nu a fost eliberată nici o amendă”, se mai precizează în respectivul mesaj.

Procesul care are termen în luna octombrie

Pe de altă parte, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării a confirmat că această compania are „o istorie veche de peste cinci ani cu Consiliul Concurenței”, care a fost inițiată din perioada „guvernelor oligarhilor”.

„Această investigație a ajuns în judecată, iar următoarea ședință este în octombrie. La ședință a fost invitat și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom reprezenta acolo interesele economiei și investitorilor. Oamenii se schimbă”, a mai transmis Dumitru Alaiba, conform jurnaliștilor de la zdg.md.

Legat de dezinformările lansate de Natalia Morari, ministrul le-a transmis cetățenilor să fie vigilenți. „Am impresia că din aceeași sursă vor fi încă multe minciuni”.