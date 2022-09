Un milionar român a stat în frig într-un hotel de patru stele din Italia. „We support the war”

Sorin Constantinescu este unul dintre cei care a simțit pe propria piele ce înseamnă să faci economie la căldură. El a fost în Italia pentru eveniment Ferrari. Milionarul român s-a cazat la un hotel de patru stele, situat chiar lângă producătorul de mașini de lux. Mai mult decât atât, prețul pentru o noapte de cazare se ridică la peste 200 de dolari pe noapte.

„Ce m-a frapat zi-noapte? Frigul din cameră! Cred că erau 16-17 grade. Am sunat la recepție și le-am zis: „Dom’le nu e posibil, e hotel de patru stele, cel mai bun hotel pe care l-am găsit în zonă, am dat peste 200 de euro pentru o noapte, dați drumul la căldură!”. Mi-au răspuns: Sir, we support the war, adică noi sprijinim războiul”.

Țările europene sunt solidare cu Ucraina

Din cauza războiului din Ucraina în niciun spațiu public din Italia, inclusiv mall-uri sau hoteluri, până în luna noiembrie nu se dă drumul la căldură. Acest lucru se va întâmpla, deși afară, acum, sunt 12 grade. „Am dormit cu halat pe mine, cu pătură, cu plapumă, cu tot, nu e posibil așa ceva! Nu e posibil așa ceva, să spui „we support the war” şi să laşi oamenii să înghețe!”, a concluzionat Sorin Constantinescu, într-un clip pe contul său de TikTok.

Autoritățile din Italia au decis să limiteze căldura din locuințe și companii pe parcursul iernii care vine. Motivul deciziei este pentru a contribui la scăderea cantității de gaz folosit în țară. De asemenea, prin această măsura Italia vrea să reducă riscurile legate de o oprire totală a livrărilor de gaz din Rusia.

Temperatura din blocurile de locuințe și din alte clădiri publice va trebui reglată la 19 grade Celsius, cu un grad mai puțin decât până acum. Pentru clădirile industriale, aceasta va fi de 17 grade Celsius, au precizat oficialii din Italia la începutul lunii septembrie.