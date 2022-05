Un milionar a ascuns comori de 2 milioane de lire sterline în Munții Stâncoși. Oamenii au vânat banii timp de 10 ani

Oricât de excentric ar fi fost, magnatul texan Forrest Fenn, care a murit în 2020 după o cădere în casa sa din New Mexico, a lansat cu succes vânătoarea de comori de 10 ani, în valoare de 2 milioane de lire sterline. În 2010, în jur de 350.000 de oameni s-au urcat în vagon în speranța de a-și descoperi comorile secrete, la care se face aluzie într-o poezie de 24 de versuri care a apărut în autobiografia lui Fenn, The Thrill of the Chase.

Comoara care a declanșat o frenezie

Căutătorii de senzații tari au cheltuit mii de lire sterline pe indiciile lui, călătorind în Munții Stâncoși, unde ar fi fost ascuns cufărul. Miriam de Fronzo, un terapeut de masaj din Florida, a petrecut patru ani până la genunchi în toate lucrurile despre Forrest Fenn, în timp ce și-a pus speranța de a face descoperirea.

Ea a mărturisit că a cheltuit între 2.000 și 3.000 de dolari în fiecare dintre călătoriile ei, dar la doi ani după ce se presupune că a fost găsit, vânătorii de comori sunt încă neîncrezători. Fenn, care a recunoscut cândva în mod deschis că a vândut artă falsificată la galeria sa în trecut, are credibilitate?

Să aruncăm o privire mai atentă în viața milionarului misterios. După sunete, Fenn avea un gust pentru aventură chiar și când era copil. A crescut în Temple, Texas, dar și-a petrecut multe dintre verile tinere în Parcul Național Yellowstone.

Un capitol din autobiografia sa, In Love With Yellowstone, detaliază dragostea lui pentru pescuitul cu muscă în râuri și explorările regulate ale munților, inclusiv un astfel de exemplu în care a folosit „înțelepciunea omului de munte” și s-a întors la civilizație prin triangularea direcției de călătorie spre sud și urmând un râu la vale. În copilărie, Fenn era un fan al colecționării de obiecte mici – sfoară, capace de sticle, bile etc.

Acest lucru s-a oglindit aparent în viața ulterioară, când s-a retras din Forțele Aeriene și și-a luat un loc de muncă drept dealer de artă. Aici, el a început să acumuleze picturi, vârfuri de săgeți și artefacte indiene, dintre care unele au fost lăsate în cufărul de bronz ca parte a comorii de 2 milioane de lire sterline.

Mai târziu, în 1988, Fenn a primit un diagnostic de cancer limfom. A avut norocul să învingă cancerul, dar asta l-a lăsat să se întrebe cum și-ar putea lăsa amprenta în istorie. Poate ați ghicit deja, dar asta l-a determinat să scrie The Thrill of the Chase și să declanșeze fenomenul global al unei vânătoare de comori de 350.000 de oameni.

Fenn a spus ziarelor că a inventat vânătoarea pentru a oferi familiilor un motiv pentru a „se da jos de pe canapele” și a experimenta natura. În ciuda faptului că cinci oameni au murit în căutarea comorii lui Fenn, el nu a anulat niciodată vânătoarea, pur și simplu numindu-le morțile „tragice”.

În 2017, Fenn a spus pentru New York Times: „Dacă cineva se îneacă în piscină, nu ar trebui să secam piscina. Ar trebui să învățăm oamenii să înoate.”

Vânătoarea pentru comoara lui Fenn s-a încheiat în 2020

Se spune că un student la medicină a găsit cufărul de 2 milioane de lire sterline și i-a trimis lui Fenn dovezi fotografice. Cu toate acestea, nici poza, nici numele noului milionar norocos, nu au fost distribuite. Fenn a dezvăluit locația cufărului în felul său criptic, fără a spune încă exact unde fusese găsit.

El a spus: „Era sub un baldachin de stele, în vegetația luxuriantă și împădurită a Munților Stâncoși și nu se mutase de la locul în care l-am ascuns acum mai bine de 10 ani”.