Un medicament la care toată lumea apelează poate să creeze mari probleme. Intoleranța aduce complicații

Foarte mulți români consumă aspirină, în scop preventiv, pentru a reduce riscurile unui atac de cord sau a unui accident vascular cerebral. Cu toate astea, medicii au declarat că administrarea aspirinei la persoanele sănătoase poate duce la probleme gastrointestinale, la gastrită ușoară sau ulcer gastric care poate să perforeze stomacul și să apară hemoragii. De asemenea, mai pot să apară și probleme hematologice, anemie, trombocitopenie.

Ei au mai spus că mulți oameni nu știu că au intoleranță la acest medicament. Printre efectele adverse se numără: durere abdominală, mâncărimi pe picioare, astm, dermatite, infecții ale urechii, hipoglicemie, polipi, răceală persistentă, rinită, sinuzită, psoriazis, dificultate de vorbire, probleme stomacale, probleme vizuale, anxietate, confuzie, depresie, hiperactivitate, probleme de concentrare, probleme de memorie, nervozitate, schimbări de dispoziție.

Potrivit unui studiu, cei care au luat aspirină au avut și risc de hemoragie intracraniană 0,63%. Și cercetătorii britanici au ajuns la concluzia că efectele negative ale acestui medicament sunt mai mari decât cele pozitive.

Cu ce poate fi înlocuită aspirina

Cercetătorii au mai spus că pacienții diagnosticaţi cu fibrilaţie atrială (AF) ar trebui să folosească o nouă generaţie de medicamente anticoagulante și să renunțe la aspirină pentru a nu se confrunta cu efecte adverse. Prescrierea unor mai medicamente mai bune şi tratarea persoanelor cu riscuri medicale ar putea preveni producerea a 7.000 de accidente vasculare şi a 2.000 de decese premature în fiecare an, a precizat National Institute for Health and Care (NICE) din Marea Britanie.

Din clasa noilor anticoagulanţi aprobaţi de NHS se numără medicamente precum dabigatran, rivaroxaban şi apixaban. Medicii au descoperit și că aspirina poate produce hemoragii cerebrale şi stomacale în comparaţie cu alte medicamente anticoagulante.

Ei au mai spus că pacienții trebuie să verifice dacă au intoleranță la acidul acetilsalicilic(aspirină) și să evite alimente cu un nivel ridicat de salicilați, precum cireșele, strugurii, căpșunile, dudele, ardeiul verde, oțetul alb și drojdia, potrivit Doctorulzilei.