La începutul acestei săptămâni, în SUA a început campania de vaccinare împotriva noului coronavirus. Ca și în celelalte state din întreaga lume, primele persoane care au primit vaccinul au fost cadrele medicale care luptă de aproape un an cu nemilosul virus.

Într-o intervenție la Antena 3, Theo Trandafirescu, un medic român care profesează în SUA, a povestit cum se simte după administrarea primei doze de vaccin Pfizer-BioNTech.

„Am făcut prima doză acum două zile. Mă simt bine, nu am niciun fel de efecte secundare. Sunt dovada vie. La spitalul unde lucrez s-au vaccinat 60 – 70 la sută din membrii personalului. Exista dorinţa de a se vaccina la peste 90%, însă am decis ca o treime dintre noi să ne vaccinăm mai târziu, în caz de efecte secundare. Voi primi a doua doză peste trei săptămâni. Se spune că a doua doză are efect alergenic mai puternic. Acest vaccin previne îmbolnăvirea, medicii îşi pot face meseria. O doză de vaccin are 0,3 mililitri de ARN (acid ribonucleic) mesager viral, care nu modifică ADN-ul uman. Este un mecanism studiat de ani de zile. Când chinezii au decodat, în ianuarie, ARN-ul viral, în două zile toată lumea avea tratamentul. A durat 11 luni studiul pe populaţie”, a povestit medicul la Antena 3.

Efectele secundare sunt minore

„Între efectele secundare din primele zile se pot menţiona rash-ul (erupţia cutanată, n.r.), febra, durerile musculare, limfadenopatiile (umflarea ganglionilor). Acestea sunt reacţii normale. Incidenţa efectelor secundare este redusă (…) Pentru mine este o necesitate acest vaccin. Trebuie să fiu sănătos pentru mine şi pentru cei din jur, familie, pacienţi”, a mai spus medicul.

„Lumea spune că 6 luni de imunitate (în urma vaccinului) este destul de bine. Imunitatea şi protecţia 100% nu ne-o dau decât Dumnezeu şi parlamentarii României (…) Când a apărut Viagra în urmă cu 15 – 20 de ani, au fost examinaţi mai puţin de 5.000 de pacienţi, deşi efectele cardiace sunt mai serioase (Cu referire la conspiraţionişti) Putem închide ochii şi să fim negativişti, sau putem beneficia de cele mai bune descoperiri în medicină şi în ştiinţă”, a mai punctat Dr. Trandafirescu.