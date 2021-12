Un medic român anunță Apocalipsa! Previziunile care ne dau fiori. Când se va declanșa dezastrul 

„Faptul că omicronul cauzează o mulțime de reinfecții ar putea face să pară mai puțin grav decât este de fapt”, a spus dr. Jason Salemi, profesor epidemiolog la Colegiul de Sănătate Publică al USF. „Omicron a demonstrat capacitatea de a transmite de la o persoană la alta chiar mai mult decât Delta”, a mai spus expertul.

Un studiu a analizat 325.000 de persoane care au fost testate pozitiv pentru COVID-19 printr-un test PCR în Anglia între 1 și 14 decembrie – 56.000 de cazuri de Omicron și 269.000 de cazuri de Delta. S-a constatat că riscul de a avea nevoie de orice tratament în spital a scăzut cu 20-25 la sută cu Omicron în comparație cu Delta, iar nevoia de spitalizare peste noapte a scăzut cu 40-45 la sută. Pentru cei incluși în studiu care nu au avut vaccinul sau infecția anterioară, riscul de spitalizare a fost cu aproximativ 11% mai mic pentru Omicron față de Delta, relatează aljazeera.

La nivel global, varianta Omicron devine cea mai frustrantă şi proastă ştire a momentului

Pe măsură ce aflăm mai multe despre varianta coronavirusului, informațiile continuă să se schimbe, aşa cum se întâmplă cu orice boală nouă. Dar vestea bună vine de la un studiu realizat de Imperial College London care a susținut ceea ce au spus experții sud-africani de când au dat vestea în noiembrie, că există mult mai puține șanse de a fi spitalizat cu o infecție Omicron decât Delta.

Medicul Virgil Musta este de altă părere: „Boala poate însemna forme severe, risc de deces, persistența unor simptome și afecțiuni care să ne perturbe viața în continuare. De aceea, în mod logic, prevenția devine esențială în această bătălie. În plus, știrile false, fake news-urile, complică foarte mult tot acest efort de a depăși cât mai repede pandemia. Este încă o luptă, foarte dificilă, pe care a trebuit și trebuie să o ducem în continuare. Dar, nu ne dăm bătuți. Printr-o informare continuă, din surse avizate, vom ști ce putem face și ce este mai bine pentru noi și pentru cei dragi nouă. Fiecare are dreptul și libertatea să-și aleagă calea, soarta, am spus acest lucru de fiecare dată, dar noi avem datoria să vă informăm corect și clar, astfel încât alegerea voastră să fie în cunoștință de cauză”, menționează medicul.

Medicul Musta: Valul 5 va fi cu pierderi de vieți omenești

Virgil Musta acuză faptul că mulți români nu au ascultat sfaturile specialiștilor: „Din păcate, vor urma din nou momente dificile foarte curând, când și țara noastră va intra, inevitabil, în al 5-lea val pandemic. Îl vom depăși și pe acesta, dar din nou, cu pierderi de vieți omenești, desi multe dintre aceste pierderi ar putea fi clar evitate dacă deciziile individuale ar fi cele responsabile, încă de pe acum. Depinde de fiecare dintre noi. Cu toate amenințările și intimidările la care uneori am fost supus, vă promit că voi continua să-mi fac datoria conform conștiinței mele și educației, în spiritul valorilor creștine. Dar, totodată, vă rog să facem din nou front comun, să ne înțelegem și să ne sprijinim unii pe alții în această luptă. Fară implicarea voastră responsabilă, nu vom depăși cu bine această pandemie”, a declarat aseară Virgil Musta, Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, la un post de televiziune.