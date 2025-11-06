HAI România!
Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România
- Evenimentul zilei
- 6 noiembrie 2025, 13:30
Invitatul de astăzi al podcastului „Capital de Sănătate” este Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR). În dialog cu Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, Dr. Lăzărescu face o radiografie completă a stării stomatologiei românești: de la lipsa unui program național de prevenție și profilaxie, la decalajul uriaș dintre mediul urban și cel rural, unde există un singur medic stomatolog la 4.000 de locuitori.