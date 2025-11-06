HAI România! Un medic la 4.000 de oameni în rural. Radiografia sistemului stomatologic din România







Invitatul de astăzi al podcastului „Capital de Sănătate” este Dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România (CMSR). În dialog cu Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, Dr. Lăzărescu face o radiografie completă a stării stomatologiei românești: de la lipsa unui program național de prevenție și profilaxie, la decalajul uriaș dintre mediul urban și cel rural, unde există un singur medic stomatolog la 4.000 de locuitori.