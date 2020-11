În cadrul unei conferințe de presă, Kayleigh McEnany, secretara de presă a administrației Trump, a apărut luni alături de președintele Comitetului Național Republican, Ronna McDaniel, afirmând că rezultatul alegerilor este mânjit de „fraudă” și „vot ilegal”.

În acest moment, Cavuto a întrerupt brusc declarația lui McEnany.

„Ho, ho, ho, cred că trebuie să fim foarte clari”, a intervenit Cavuto.

„Ea acuză cealaltă tabără că a salutat frauda și votul ilegal”, a continuat realizatorul Fox. „Cu excepția cazului în care va avea amănunte să își dovedească afirmațiile, nu pot permite să vă arăt așa ceva. Vreau să mă asigur că au poate ceva în sprijinul celor afirmate, dar este o acuzație explozivă să spui că tabăra cealaltă falsifică și trișează.”

Și a continuat:

„Dacă vine cu o dovadă pentru asta, sigur că da, o vom arăta din nou; până acum, ea a vorbit despre fraudă și vot ilegal. Mai domol.”

În cadrul emisiunii sale de luni seara, Tucker Carlson, l-a criticat cu asprime pe colegul său de televiziune, deși nu l-a nominalizat.

„Un mare procent din populație nu mai crede că democrația noastră este reală. Este trist. Este și periculos – și lucrurile se pot înrăutăți”, a spus Carlson.

„Ce facem ca răspuns la această situație nu este nici pe departe soluția cea mai bună. Ea face țara noastră și mai volatilă. Ne pregătește pentru ceva rău”, a continuat ziaristul.

„Într-o democrație, nu poți ignora întrebările oneste formulate de cetățeni… Nu poți să îi numești nebuni sau imorali doar pentru că întreabă. Nu poți să întrerupi o emisiune pentru că nu îți convine ție.”

TUCKER: "You can't just cut away from coverage you don't like" pic.twitter.com/7wsDLc0evK

Și Tucker Carlson a mers mai departe:

„Nu le poți spune oamenilor pur și simplu să accepte un rezultat, pentru că forța nu funcționează într-o democrație – asta este dictatură. Într-o societate liberă, trebuie să convingi publicul de legitimitatea ta; trebuie să îi cucerești cu argumentele tale.”

Here is the rest of Tucker's segment where he talks about the evidence that has been presented of voter fraud in this election. pic.twitter.com/oOIM2hp3Tv

— Daily Caller (@DailyCaller) November 10, 2020