Un mare luptător al României a ajuns în stradă din cauza problemelor cu alcoolul. A fost găsit într-o stare greu de imaginat

Alcoolul ne poate da întreaga viață peste cap, ba chiar o poate distruge complet. De-a lungul timpului, am auzit numeroase povești legate despre această dependență, care poate distruge. Din păcate este și povestea de viață a unui fost mare luptător.

Valeriu Eftimie a fost un sportiv extrem de bun, însă problemele cu băutura l-au transformat într-o persoană de nerecunoscut. Un fost coleg al acestuia, cu care nu de puține ori împărțea sala de antrenament, l-a găsit pe străzile din Târgoviște.

Ilie Durlă a postat imaginile cu fostul sportiv pe rețelele de socializare, prezentând povestea acestuia. Recunoaște că nu l-a recunoscut inițial, însă apoi și-a dat seama cine este. Din păcate, fostul luptător este bătut crunt, paralizat pe partea stângă și cu degerături la picioare.

Valeriu Eftimie se confruntă cu probleme serioase în ceea ce privește consumul de alcool, însă pare dispus la un efort pentru a se trata. Familia l-a părăsit, iar acum speră să primească ajutor de la salvatorul lui, Drulă. În cadrul unui filmuleț postat pe rețele de socializare, fostul luptător susține că își dorește să meargă la spital pentru a scăpa de acest viciu.

„Dragi prieteni, în seara aceasta am trăit un episod foarte trist din viața mea. Băiatul din imagine, căzut, bătut, plouat, paralizat pe partea stângă este un fost sportiv de performanță. Am fost colegi de sală. De câțiva ani se luptă cu teribilul dușman “Alcoolul”! În seara aceasta cu ajutorul domnilor de la Poliția Locală Târgoviște și cu bunăvoința echipajului de la Salvare am reușit să-l transportăm la spital.

Mai departe nu știu ce urmează, este paralizat și de familie abandonat și, ce este și mai grav, are mari probleme cu alcoolul! În astfel de situație ce putem face? Trăim momente grele în care nimeni nu mai are timp pentru nimeni. Trist dar adevărat!Bunul Dumnezeu este sigura salvare!”, a scris Ilie Durlă, pe Facebook.