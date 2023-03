Un legendar actor de la Hollywood s-a stins din viață. Medicii îl avertizaseră că nu mai are nicio speranță

Tom Sizemore, actorul cunoscut pentru apariţiile în filmele „Saving private Ryan” şi „The Relic”, a murit la vârsta de 61 de ani. Familia și medicii au fost alături de el, dar nu s-a mai putut face nimic.

„Cu mare tristeţe trebuie să anunţ că actorul Thomas Edward Sizemore a murit în somn, astăzi, la Spitalul St Joseph din Burbank. Fratele său Paul şi băieţii gemeni Jayden şi Jagger (17 ani) au fost alături de el”, a spus reprezentantul lui Sizemore, Charles Lago.

Tom Sizemore era în comă în unitatea de terapie intensivă a Centrului Medical Providence Saint Joseph din Los Angeles, după ce suferise un anevrism cerebral pe 18 februarie. Familia celebrului actor a știut că „nu mai există nicio speranţă”.

Filmele în care a jucat legendarul actor

Născut în Detroit în 1961, Sizemore a devenit cunoscut pentru rolurile din filmele de război şi de acţiune în anii 1990 şi 2000. El a jucat și în „Point Break”, „True Romance”, „Natural Born Killers” şi „Heat”. El s-a făcut remarcat în filmul de groază „The Relic”. La scurt timp a jucat în „Salvaţi soldatul Ryan”, alături de Tom Hanks, renunţând la filmul de război al lui Terrence Malick „The Thin Red Line”.

Regizorii și l-au dorit și în „Black Hawk Down”, „Splinter” şi „Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House”, „Robbery Homicide Division”, „Dr Vegas” şi reboot-ul „Hawaii Five-0”.

Probleme cu lege din cauza violenței și a drogurilor

Chiar dacă era un artist extrem de apreciat, el avea o reputaţie de persoană violentă. Dependența de droguri i-a adus mari probleme. În 2003, a fost condamnat penal pentru violenţă domestică şi ameninţări împotriva iubitei sale de atunci, Heidi Fleiss, şi condamnat la şase luni de închisoare; el a fost din nou condamnat pentru abuz domestic în 2017 şi i s-a acordat o perioadă de probă de trei ani. A fost de mai multe ori arestat pentru consum de droguri şi a fost condamnat la 16 luni de închisoare în 2007 pentru deţinere de metamfetamină, potrivit The Guardian.