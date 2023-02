A murit actorul care a făcut să râdă întreaga planetă. I-a încâtat pe mulți cu interpretarea sa din filmul „Academia de Poliție”

George R. Robertson, devenit cunoscut pentru interpretarea lui Hurst în franciza cinematografică Academia de Poliție, a murit la vârsta de 89 de ani. Vestea morții sale a fost făcută de familia sa, care l-a deschis ca fiind un „soț, tată, bunic, actor, scriitor, pictor și om umanitar”.

De asemenea, familia actorului de comedie a scris că a lăsat o moștenire de realizări, multe dintre acestea putând fi atribuite carierei sale îndelungate în film și televiziune.

Născut în Brampton, Ontario, pe 20 aprilie 1933, Robertson și-a început cariera de actor pe scena de teatru înainte de a obține roluri mici în mai multe seriale TV, inclusiv The FBI, The Most Deadly Game și Cool Million.

Abia în anii 80, când a obținut un rol în seria „Academia de Poliție”, alături de vedetele Steve Guttenberg, Kim Cattrall și regretatul Bubba Smith, și-a arătat adevăratul talent, devenind cunoscut internațional.

Filmul a avut un succes comercial uriaș și a dus la continuarea a încă cinci filme, între 1985 și 1989.

După încheierea seriei, Robertson a continuat să joace în mai multe filme și seriale TV precum The Path to 9/11, The Pentagon Papers și Sundays at Tiffany’s. A primit roluri până în 2017, ultimele sale filme fiind Crossfire în 2016 și Cradle to Grave în 2017.

Actorul a reușit să joace de-a lungul vieții în 80 de filme, iar în 1993 a primit premiul Margaret Collier. Este un premiu pentru realizările de-a lungul întregii vieți, prezentat de Academia Canadei de Cinema și Televiziune.

Pe lângă actorie, a fost și un activist convins

Familia sa a remarcat că „cele mai importante obiective ale sale au fost atinse ajutându-i pe alții”. Potrivit acestora, s-a folosit de notorietatea sa în rândul tinerilor pentru a vorbi în școli, în calitate de ambasador UNICEF. De asemenea, a ajutat la strângerea de bani pentru un orfelinat din Chiang Mai, Thailanda, mergând pe jos 529 de kilometri.

Acest lucru a fost posibil deoarece înainte de a deveni actor a fost atlet, participând la diverse competiții de hochei și fotbal. Împreună cu soția sa Adele, a avut două fiice, potrivit People.com.