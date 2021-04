„Amenințări primim noi, cei de la Starea nației, în fiecare zi. Colega mea, Larisa, care moderează comentariile de pe paginile noastre, era șocată la început. Acum, s-a obișnuit și ea. Am învățat să trăim cu amenințările și să nu le băgăm prea mult în seamă, la fel cum am învățat să trăim cu gălețile de lături pe care unii și alții ni le varsă în cap de dimineața până seara. Le consider pe toate parte din meserie, mai ales acum, când tehnologia a pus câte o portavoce în mâna fiecăruia. Până la urmă, vorbim despre lucruri pe care alții nu le vor spuse, cam cu asta se ocupă jurnaliștii. Restul e PR.