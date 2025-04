Monden Un jurat de la Chefi la cuțite a leșinat. S-a întâmplat chiar în timpul filmărilor







În ediția de luni, 28 aprilie 2025, Chefi la cuțite, Antena 1, au fost multe tensiuni și situații neplăcute. În cea de-a patra confruntare, chef Richard Abou Zaki a leșinat. Ceilalți jurați au spus că bătălia este din ce în ce mai grea și că atât ei, cât și concurenții sunt puși în dificultate.

„Este cea mai grea temă de până acum”, a spus Chef Sautner. Și chef Richard Abou Zaki a întâmpinat probleme. Amuleta juratului a adus o schimbare majoră între Cristian Buburuz și Bogdan Iancu.

Un jurat de la Chefi la cuțite a leșinat

Primul a plecat în tabăra verde, iar cel din urmă s-a alătura în echipa portocalie.Chef Richard Abou Zaki a cedat fizic și psihic. Juratul a căzut la podea: ”Mi-am pierdut toate forțele. Nu mai puteam sta în picioare”, a spus chef Richard Abou Zaki.

Au fost multe momente tensionate

În echipa verde, unul dintre momentele critice a fost între Olivia Cucoș și Dragoș Dudu, cuțitul de aur. ”Dragoș e lider numai cu mine. Permanent pe mine mă presează. De ce nu are aceleași pretenții de la alți oameni? Eu i-am permis lui Dragoș să aibă încrederea în el, eu i-am dat valoare lui Dragoș în această emisiune”, a fost reacția Oliviei.

Richard Abou Zaki, la spital

Richard Abou Zaki s-a confruntat cu probleme și înainte de debutul noului sezon al emisiunii de la Antena 1. Juratul a ajuns la spital pentru că nu s-a simțit bine deloc.

„Sâmbătă am avut niște dureri puternice la stomac, nu m-am simțit deloc bine, așa că am fost la spital pentru un control medical. Am simțit o stare de slăbiciune, am avut nevoie de perfuzii, care m-au repus pe picioare”, a povestit el.

Juratul de la Chefi la cuțite a explicat că problemele sale de sănătate au fost cauzate de stresul acumulat și alimentația haotică, datorită programului încărcat.

„Stresul și alimentația dată peste cap din ultima vreme, când am tot fost pe drumuri, și-au spus cuvântul. Corpul mi-a trimis un semnal de alarmă, dar îmi revin”, a spus juratul. „Acum voi urma o dietă strictă vreme de mai multe săptămâni și voi încerca să am un program puțin mai liniștit.”