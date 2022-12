Un jucător de la FCSB, despre Campionatul Mondial. „Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”

După meciul FCSB – FC Botoșani, Florinel Coman (24 de ani), cel care a adus victoria echipei, a oferit primele declarații despre Campionatul Mondial din Qatar. Mai mult, el a analizat și prestația celor mai cunocuți fotbaliști.

La meciul dintre FCSB – FC Botolani, Coman a intrat în minutul 64. Apoi, în minutul 78, el a adus primele puncte echipei. „Un meci greu, cu o echipă care a fost ordonată pe teren. A fost un meci diferit față de cel disputat la ei acasă. Îmi pare rău că am ratat cu CFR, pentru echipă, pentru mine și suporteri. Asta este. Mă bucur că m-am revanșat în această seară și am adus cele 3 puncte”, a spus Coman după meci, la OrangeSport.

Fotbalistul de la FCSB a vorbit și despre finala Campionatului Mondial, mai exact despre meciul dintre Argentina și Franța. El a făcut o glumă despre francezul Mbappe.

„Nu am ținut cu nimeni în finală, sincer. Am ținut de la început cu Portugalia, pentru Cristiano. Aseară m-am uitat doar ca un iubitor de fotbal. A fost o finală foarte spectaculoasă. Dacă era Mbappe la noi, era schimbat în minutul 20”, a spus Florinel, el însuși supranumit „Mbappe” în anii precedenți.

Viitorul lui Florinel Coman la FCSB

El a mai anunțat că nu va pleca de la FCSB și că va merge în cantomanet în Turcia. „Nu mă interesează discuțiile, mă bucur că am înscris. Asta e tot. Mă aștept la un cantonament foarte bun în Turcia. Sunt sub contract cu FCSB, mă voi prezenta la vizita medicală, voi merge în cantonament și ne vom pregăti foarte bine. Încă nu am spus tot în acest sezon. A fost un an OK, cu o calificare în grupele Conference, un obiectiv atins. Cam atât, nimic mai mult”.

Și Andrei Vlad a oferit primele declarații după meciul dintre FCSB și FC Botoșani.

„Mă simt foarte bine. E important că am terminat anul cu o victorie. A fost un meci foarte greu, cu o echipă arțăgoasă. Sunt foarte fericit că am câștigat.

Este foarte greu să stai pe bancă, niciun jucător nu își dorește asta. Toți vrem să jucăm, dar sunt doar 11 locuri în echipă. Trebuie să muncim, iar când intrăm să dăm totul pe teren. Sunt fericit că am intrat bine, acum vreau să mă bucur de vacanță. Vom vedea, avem timp. Să fim sănătoși, avem un cantonament greu. Apoi vom vedea cine va juca, depinde de antrenor. Nu mă mai așteptam să apăr, dar uite că a venit această șansă și am profitat de ea. Suntem sus, cred că nu avem foarte multe puncte până la primul loc”, a spus acesta.