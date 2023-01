Suferințele unui îndrăgit actor român: „După un infarct şi un atac cerebral am intrat în comă”

Eugen Cristea a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa. Dincolo de faptul că a suferit un accident vascular în urmă cu aproape șase ani și un infarct, puțini sunt cei care știu că actorul a fost în comă diabetică și a avut de luptat și cu depresia, dezvăluind cum a reușit să se vindece de aceste boli.

Eugen Cristea: „Am intrat în comă diabetică și în depresie”

În anul 2017, actorul a suferit un accident vascular. De atunci, a încercat să fie cât mai atent la ceea ce se întâmplă în viața lui, dar asta nu înseamnă că nu este extrem de activ în continuare. După acest necaz, au mai apărut și alte probleme de sănătate, care l-au pus la pământ deoarece cu greu a reuşit să îşi revină.

„Au fost două până acum, infarctul și atacul cerebral. Ele m-au marcat dar un singur lucru m-a deranjat, faptul că sunt încercări date de Dumnezeu. Nu pedepsești un om care chiar duce un regim de viață sănătos.

Eu mi-am revenit rapid mai ales după atacul cerebral, seara deja umblam prin saloane. Am scapăt de COVID, cred că am făcut o formă mai ușoară, și cred că m-am îmbolnăvit de frică și atunci a fost un moment în care m-am blocat. 8 zile nu am vrut să mănânc și să mai iau medicamente așa că am intrat în comă diabetică și în depresie”, a declarat Eugen Cristea.

Şi continuă: „Nu poți să te faci bine decât singur, cu auto control, să ai singur grijă de tine, multă introspecție, liniște de unul singur. Este foarte greu să dai sfaturi. Eu sunt un tip credincios, superstițios, cred că Dumnezeu le aranjează pe toate. Sunt oameni care mi-au făcut rău direct și au pățit-o după un timp”, a mai mărturisit actorul.

Despre căsnicia reuşită: „Totul, dar absolut totul se face împreună”

Eugen Cristea a fost întrebat cum a reușit să aibă o căsnicie atât de frumoasă şi cum a reușit să o facă să dureze de atâția ani.

„Nu e neapărat vorba de multe lucruri, trebuie doar respect și înțelegere. Unele certuri sunt din cauza celor din jur, a prostiei și lipsei de înțelegere cu cei din jur. Dacă trebuie să ne vedem cu cineva și întârzie eu încep să înjur, ea îi ia apărarea și începem să ne certăm.

Totul, dar absolut totul se face împreună. În afară de spălatul vaselor, unde am fost iertat. Îmi place să dau cu aspiratorul, să fac curat, să fie totul în ordine, când apuc îi fac ghetuțele negre cu cremă. Eu plătesc toate facturile, ea plătește mâncarea, ne facem cadouri”, a mai povestit actorul într-un interviu pentru fanatik.ro.