Horia Țuțuianu, un politician care, până acum, a păstrat un ton cumpătat în luările sale de poziție, se dezlănțuie într-un atac surprinzător și extrem de dur la adresa Guvernului Ludovic Orban, care, de la începutul pandemiei, nu ar fi alocat niciun leu spitalelor din județul Constanța. Iar agricultura și turismul, cele mai afectate domenii ale economiei de pe litoral, sunt ignorate total, cu prejudicii uriașe pentru locuitorii din zonă, spune el.

Președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, consideră că județul Constanța a fost „foarte oropsit” în ultima perioadă, în privința celor două componente, agricultura și turismul.„Este un județ agricol. Peste 85% din suprafața agricolă este afectată de secetă. Nu am văzut subvenții, nu am văzut sprijin pentru agricultori, nu am văzut o protecție, absolut nimic venind din partea acestui guvern”, a declarat Horia Țuțuianu, la finalul ședinței CJ Constanța.

Enervat de incertitudinile privind relaxarea măsurilor anti-pandemie, președintele CJ Constanța a spus că guvernanții amenință, la televizor, că vor să reînchidă terasele. „Vor să închidă hotelurile, plajele. Atunci, omorâm un județ întreg pentru nebunia unora, că nu știu cum să își mai procure banii din vânzările de măști?”, el pronunțându-se și pentru deschiderea restaurantelor, „atâta timp cât se iau toate măsurile legale, de distanțare socială, de protecție șamd”.