Un glonț în cap i-a asigurat micuței Emily o soartă mai bună decât prizonieratul la Hamas

Sursa: EVZ

Într-un interviu sfâșietor pentru CNN, Thomas Hand a izbucnit în lacrimi, atunci când a povestit momentul în care i s-a spus că în sfârșit, trupul fiicei sale în vârstă de 8 ani a fost găsit. Reacția lui a fost una de ușurare, pentru că moartă nu a mai putut fi răpită și luată ostatică de teroriștii Hamas: „Am găsit-o pe Emily. E moartă, iar eu am spus Da!. Am spus da și am zâmbit, pentru că aceasta este cea mai bună veste dintre toate posibilitățile pe care mi le puteam imagina”, a spus tatăl plângând.