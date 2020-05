Sorin Grindeanu a luat poziție după apariția, în spațiul public, a unor informații potrivit cărora mai mulți lideri din teritoriu i-au cerut lui Marcel Ciolacu să se retragă de la conducerea partidului și să-i lase locul.

Fostul premier Sorin Grideanu a anunțat, într-o postare pe rețelele de socializare, că va susține și se va alătura unui proiect PSD doar dacă este serios, bazat pe nevoile societății românești. El a făcut un apel la foștii săi colegi de partid, cerându-le să-și unească forțele pentru a readuce PSD la nivelul la care a fost.

„Sub nici o formă nu e momentul unor noi frământări interne, unor lupte inutile în PSD. Am spus-o de mai multe ori, sunt si voi ramane un om cu valori profunde de stânga, voi susține si ma voi implica intr-un proiect serios, corect si bazat pe necesitățile reale ale societății românești. Vreau să cred ca adevărații social democrati înțeleg unde ne aflăm si ce avem de făcut pentru a redeveni partidul in care jumătate dintre români au incredere. Am un mesaj ferm, e momentul unității, să lăsăm dorințele personale și să ne întoarcem fața catre oameni”, a arătat Sorin Grindeanu în postarea de pe Facebook.

El le-a transmis social-democraților că este momentul să nu mai repete greșelile din trecut ci să învețe din ele, deoarece oamenii au alte așteptări de la politicieni.

„E timpul să învățăm din greșeli. Și sa nu le mai repetăm. Romania are nevoie de lideri puternici, cu viziune si care pot da o alta direcție decât cea impusă de actuala guvernare. De prea multe ori vedem în alte părți, în ultimele luni, circ, demagogie, haos, incompetență. Oamenii așteaptă altceva”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Săptămâna trecută, mai mulți lideri ai PSD din Moldova s-au întâlnit cu liderul interimar la PSD, Marcel Ciolacu și cu Paul Stănescu, secretarul general interimar, într-o pensiune din apropiere de Bârlad. Discuțiile au vizat problemele cu care se confruntă partidul în această perioadă, iar cei prezenți și-au expus nemulțumirile vis-a vis de felul în care înțelege actuala conducere să facă opoziție la PNL.

Între altele, cu acest prilej, o parte dintre cei prezenți i-ar fi cerut lui Ciolacu să facă un pas în spate și să lase conducerea PSD unui alt lider al partidului, eventual lui Sorin Grindeanu.