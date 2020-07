Danile Funeriu provoacă fanii de pe social media şi îi întreabă dacă s-ar băga într-un Partid al Tocilarilor.

”Dacă fondez ”Partidul Tocilarilor” vă băgați? Îl susținem pe Nicușor Dan la primăria capitalei și o să spunem ”vedeți la ce servesc integralele? Să ajungi primar general”, a scris fostul ministru al Educaţiei pe contul personal de social media.

”Prezentăm candidați în toate reședințele de județ sau susținem numai tocilarii care candidează. La cât sunt de inepte propunerile pentru parlamentarele din 2020 sigur luăm 10%.

PS: la Tg Mureș îl susținem pe Adrian Muresan”, a scris Funeriu pe contul personal de Facebook.

Comentatorii i-au făcut jocul, o parte, şi au replicat la postarea sa:

”Eu ma bag simpatizant si votant, c-am fost mereu o loaza in scoala, nu stiu daca ma incadrez la tocilar”, a scris cineva. ”Pana atunci puteti face o declaratie publica cum ca sustineti „tocilarul” candidat la primaria Tirgu Mures”, este opinia unui comentator.

Un alt internaut a scris: ”Papahagi, Neamțu, Pleșu, tocilarii lui Base! Buna nu vectori in politică! A, și Patapievici”.

”Tocesc scaunul de la masina prin delegatii, deci ma calific 😁; in alta ordine de idei, ma pricep binișor la scris si, dintre stiintele umaniste, la istorie, daca aveti nevoie de cineva pro bono desigur. In rest ca inginer am oarecare autoritate si experienta in lucrul cu clientii...”, a scris cineva care ar dori să facă parte dintr-un astfel de partid.

Adrian Ionescu are altă opinie şi a scris: ”Nu . Desi imi plac in general postarile dumneavoastra … nu pot trece peste cosmarul care a fost pentru mine scoala … din ciclul primar pana in clasa a 12a .Am invatat , am fost premiant la inceput , intr-a 10 a la olimpiada la chimie am ajuns locul 3 pe judet … dar nu voi uita niciodata caligrafia pentru care ne batea invatatoarea cu muchia riglei , proful de mate care ne batea in gimnaziu daca scapam un creion si ne punea 3 , anii la istorie si varfurile muntilor la geografie invatati mecanic pe dinafara … in clasa a 10a dupa olimpiada si atata toceala am cedat… din inertie probabil am intrat la facultate , acum sunt medic … dar nu doresc pentru copii mei sa aiba aceeasi trauma legata de scoala … poate au ei „noroc” si s-au nascut tocilari …dar daca sunt ca mine … nu asta e genul de scoala la care vreau sa mearga”.