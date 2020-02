Într-un interviu acordat publicației finlandeze Iltalehti, Vahid Hambo a vorbit despre condițiile vitrege pe care le-a găsit la clubul patronat de Ioan Niculae. Atacantul a spus că a rămas șocat când a fost pus să alerge pe un câmp, printre vaci.

„Am ajuns și am întrebat unde să mă antrenez, pe teren sau în sala de forţă, dar mi s-a spus că afară. Dar am ieşit pe un câmp, în afara stadionului, unde am alergat prin noroi, printre vaci.

Stadionul de la Astra era catastrofal. Dușurile erau, de fapt, niște ţevi care împroşcau apă în toate direcţiile. Erau cabluri atârnate pe toţi pereţii. Lămpile stăteau să cadă, dar jucătorii aveau salarii mari şi tricouri de sute de euro. Erau păianjeni peste tot, iar gândacii nici nu se mai agitau pe pereţi”, a povestit Vahid Hambo.

Jucătorul s-a legat și de comportamentul foștilor săi colegi de la Astra. „În România trebuie să ai mașină de lux și haine de firmă, dar nu contează ce mănânci. Un coleg venea cu un McLaren la antrenament, o mașină de 200.000 de euro. Dar recunoștea că îi cere mamei sale bani de benzină”, a relatat atacantul care evoluează acum în țara natală, la FC Lahti.

