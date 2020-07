Trimiterea s-a făcut cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, într-un dosar în care este acuzat că ar fi primit mită aproximativ 1,3 milioane de lei.

Procurorii DNA – Serviciul teritorial Bacău – au dispus sesizarea instanţei de judecată, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei în cazul lui Gheorghe Tuluc, sub aspectul săvârşirii a trei infracţiuni de luare de mită în formă continuată, şi a altor două persoane pentru complicitate la luare de mită în formă continuată.

Procurorii spun că în acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, în perioada 2011 – 2012, în contextul realizării proiectelor „Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor”, „Creşterea siguranţei în exploatare a barajului şi lacului de acumulare Dridu, judeţul Ialomiţa„ şi „Servicii pentru pregătirea şi execuţia designului sistemului de monitorizare, verificare, procurare, pregătire, instalare, activare şi testare pentru 2 locaţii Sinaia şi Săcele, Gheorghe Tuluc ar fi primit de la trei oameni de afaceri suma totală de 1.293.900 lei.

Și asta pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privitoare, printre altele, la verificarea şi promovarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii ce erau finanţate din bugetul de stat sau credite externe, supervizarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor realizate şi favorizarea societăţii unuia dintre oamenii de afaceri cu ocazia organizării unei licitaţii, în sensul că i-a pus la dispoziţie caietul de sarcini anterior publicării anunţului de participare la licitaţie.

„Sumele de bani ar fi fost primite prin intermediul unor firme controlate de rude ale inculpatului (printre care şi ceilalţi doi inculpaţi), în baza unor contracte fictive de consultanţă şi asistenţă tehnică în construcţii sau închirieri utilaje, încheiate cu oamenii de afaceri”, au notat anchetatorii.

Cei trei vizați de anchetă au declarat în prezența vocaților că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate, precum şi cu forma de executare a acestora, respectiv 3 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere, 2 ani şi 4 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere, şi 2 ani şi 2 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere.

Dosarele de urmărire penală au fost trimise la Tribunalul Neamț.

sursa: agerpres