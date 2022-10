Un faimos tabloid din SUA a publicat un îndemn la asasinarea lui Joe Biden. Cel care a piratat site-ul a fost descoperit

The New York Post, unul dintre cele mai mari tabloide din New York, a declarat că a fost spart joi după ce mai multe articole și tweet-uri jignitoare au fost publicate pe site-ul ziarului și pe contul de Twitter.

„Ancheta New York Post arată că acţiunile neautorizate au fost comise de către un angajat şi luăm măsurile adecvate”, anunţă acest cotidian conservator într-un comunicat.

Mesajele în care se îndeamnă la asasinarea lui Joe Biden şi alesei democrate din New York Alexandria Ocasio-Cortez au fost publicate joi, în forma obişnuită a tweeturilor acestei filiale a News Corp, imperiul mediatic al miliardarului de origine australiană Rupert Murdoch.

Un tweet cu injurii rasiste la adresa primarului afro-american al New Yorkului Eric Adams posta un link către un articol al site-ului cu acelaşi titlu ca mesajul postat pe Twitter, potrivit jurnalistului de la Buzzfeed News David Mack.

„Angajatul a fost concediat”, a anunţat „Post” într-un comunicat, în care precizează că a „retras imediat, în această (joi) dimineața conținutul josnic şi condamnabil de pe site-ul nostru de web şi de pe conturile noastre pe reţele de socializare”.

Cum a acționat angajatul

Se crede că sistemul de management al conținutului folosit pentru publicarea articolelor a fost folosit prin schimbarea titlurilor de la articole publicate. Tweeturile au fost trimise prin Social Flow, un plugin popular pentru site-uri web folosit pentru a trimite poveștile pe site-urile de social media. Tweeturile conțineau, de asemenea, link-uri care indicau pagini web de pe site-ul tabloidului.

Iva Benson, un purtător de cuvânt al News Corp., care deține New York Post, a declarat pentru TechCrunch: „Se confirmă că site-ul a fost piratat. Conținutul josnic și condamnabil postat a fost eliminat și încă investigăm cazul”.

Mai târziu, purtătorul de cuvânt a susținut că un angajat este vinovat pentru „comportamentul neautorizat”, dar a refuzat să spună ce dovezi avea ziarul pentru a demonstra că angajatul este vinovat, scrie finance.yahoo.com.